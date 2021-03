Joachim Andersen fik lavet sit første mål for Fulham, men det udmøntede sig ikke i point hjemme mod Leeds.

Den danske landsholdsspiller Joachim Andersen har gang i en stor sæson i den engelske klub Fulham, og fredag krydrede han det med sit første mål for klubben.

Debutmålet gav dog ikke point i Premier League-kampen hjemme mod Leeds, da Fulham tabte 1-2 på Craven Cottage.

Joachim Andersen udlignede til 1-1 efter 38 minutter, da danskeren kom foran sin direkte modspiller og sparkede bolden fladt ind i mål.

Inden målet fra Joachim Andersen havde Leeds-angriberen Patrick Bamford bragt udeholdet foran 1-0.

Fulham frister en tilværelse i bunden af Premier League, og derfor ville ethvert point være yderst vigtigt.

Men Fulham var ikke i stand til at holde det ene point i opgøret mellem to af ligaens oprykkere.

I stedet nettede Leeds-angriberen Raphinha til 2-1 efter lidt under en times spil, og der blev ikke scoret mere i opgøret.

Med nederlaget er Fulham fortsat placeret under nedrykningsstregen med 26 point efter 30 kampe. London-klubben har to point op til Newcastle, der har spillet to kampe færre.

Leeds er med sejren et godt stykke fra bundstriden som nummer 11 i tabellen med 39 point efter 29 kampe.

/ritzau/