Den danske forsvarsspiller er blevet udlejet fra Lyon til den engelske Premier League-klub resten af sæsonen.

Joachim Andersen tager et smut til Premier League i jagten på mere spilletid.

Et år efter at være skiftet til franske Lyon i handel, der gjorde ham til den dyreste danske fodboldspiller nogensinde, er Andersen nu blevet udlejet til Fulham for resten af sæsonen.

Det bekræfter Fulham på sin hjemmeside.

Andersen var sidste sæson på banen i 32 af Lyons kampe. Han var på banen i Lyons første tre kampe på denne side af sommerpausen - to gange fra start.

I de seneste tre opgør har Andersen dog været forvist til bænken.

Den danske landsholdsspiller skal nu forsøge at hjælpe Fulham op i tabellen fra klubbens placering på Premier Leagues sidsteplads. London-klubben har tabt alle sine fire første kampe i sæsonen.

/ritzau/