»Jeg kom bare ind i omklædningsrummet og så det, og så kunne jeg godt mærke, at jeg fik sommerfugle i maven,« fortæller Joachim Andersen.

»Så gik jeg rundt og havde en optur inde i mig selv over det, alene.«

Kalenderen siger 30. november 2020, da den danske Fulham-forsvarsspiller får sig en overraskelse.

I sin kun fjerde kamp for London-klubben – som sågar er mod topholdet Leicester – bliver den 24-årige dansker valgt som klubbens anfører.

Joachim Andersen var anfører i kampen mod Manchester City.

»For mig var det da også en lille overraskelse. Men jeg er stolt og glad over det,« siger Joachim Andersen.

Forud for kampen overvejer han godt, hvem der mon skal have anførerbindet om armen. Dets normale ejer, midtbanespilleren Tom Cairney, skal nemlig sidde på bænken.

»Jeg havde en kort tanke om, hvem der så skulle være det. Der var ikke mange oplagte på den måde, også fordi der var en masse nye.«

Pilen peger så på Joachim Andersen. Men han får nyheden serveret på en ganske særlig måde.

Jeg kom ud på stadion, og så lå anførerbindet bare på min plads. Det var ikke, fordi nogen havde sagt noget til mig Joachim Andersen om at blive anfører i Fulham

»Jeg kom ud på stadion, og så lå anførerbindet bare på min plads. Det var ikke, fordi nogen havde sagt noget til mig. Det var lidt specielt,« erkender Fulhams nummer fem.

Danskeren og resten af mandskabet tog en overraskende og vigtig sejr over Leicester, der blev besejret 2-1. En drømmekamp for danskerens debut som anfører.

Faktisk gik det så godt, at cheftræner Scott Parker valgte at gøre Joachim Andersen til anfører igen ugen efter, da Fulham skulle møde Manchester City.

»Vi har egentlig ikke diskuteret min rolle som anfører siden. Efter den kamp kom træneren over og sagde, at det var en rigtig flot præstation, men det er sådan set det eneste.«

Hvorfor tror du, at han har valgt dig, selvom du har været der så kort tid?

»Han viser mig stor tiltro og spørger mig om mange ting. Hvordan jeg ser tingene til træning i forhold til de kampe, vi spiller. Jeg føler, at han gerne vil bruge mig meget og give mig noget ansvar. Jeg er også en verbal type på banen, så det har også noget med det at gøre.«

Sagde de andre tillykke?

»Jeg føler, at de forstod valget. Men selvfølgelig lavede de lidt sjov med det. Altså, at jeg bare kommer her, spiller tre kampe og bliver anfører,« siger Joachim Andersen, der griner og nævner midtbanespillerne Tom Cairney, Harrison Reed og angriberen Aleksandar Mitrovic som nogle af dem, der var gode til at stikke til ham.

Kampen mod Everton og Richarlison var den sidste, inden Joachim Andersen fik debut som anfører.

Danskeren tror dog ikke, at han fra nu af er klubbens nye førstevalg til at bære anførerbindet. Det tilhører stadig Cairney.

»Det er ikke, fordi jeg tror, jeg tager bindet fra ham. Det er jeg ret sikker på.«

I Lyon, som Joachim Andersen i øjeblikket er udlejet fra, havde danskeren og cheftræner Rudi Garcia ikke verdens bedste forhold.

Men historien er en helt anden i Fulham med trænerprofilen Scott Parker, der selv har spillet over 350 kampe i Premier League.

»Alle, jeg spurgte, sagde, at han var en af Englands nye upcoming trænere, lidt ligesom Lampard i Chelsea. Jeg hørte kun gode ting om ham, det kan jeg kun bekræfte. Han er virkelig klog taktisk og dygtig til mandskabsbehandling. Man kan altid banke på hans dør,« forklarer Joachim Andersen.

Danskeren er udlejet til Fulham for resten af sæsonen. Lejeaftalen indeholder ikke nogen frikøbsklausul.