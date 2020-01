Manchester City vandt med 2-1 over Everton og tilføjede Carlo Ancelotti første nederlag som i Everton-chef.

Gabriel Jesus fik chancen i front for Manchester City, og med to kliniske scoringer sikrede han 2-1-sejren hjemme over Everton onsdag aften.

Den sender City op på 44 point og dermed et point bag Leicester i kampen om andenpladsen i Premier League.

Liverpool fører rækken med 55 point med to kampe til gode, mens Everton ligger nummer ti efter Carlo Ancelottis første nederlag som manager i klubben.

Det var dog lige ved at kunne blive afværget, efter Richarlison reducerede til 1-2 med 19 minutter igen.

Men det omstrukturerede City-mandskab kørte den fortjente sejr hjem, og en storspillende Jesus var kun et stolpeskud fra hattrick.

Hjemmeholdets manager Josep Guardiola havde skiftet hele fem spillere ud i forhold til 2-0-sejren over Sheffield United, og efter 12 minutter satte to af dem føringsmålet op - troede de.

Joao Cancelo fandt unge Phil Foden ved bageste stolpe, men VAR-gennemgangen viste, at Riyad Mahrez stod i offside, da han havde tredjesidste fod på bolden.

Syv minutter senere var den gal igen, da videodommerrummet brugte flere minutter på at undersøge en mulig straffesparks-forseelse, da Mahrez kom fri i feltet og mistede bolden.

Straks inde i anden halvleg gik den ikke længere for gæsterne, som også selv havde budt ind på scoring før pausen.

City-angriber Gabriel Jesus løb fri af forsvaret og viste perfekt teknik, da han med en førstegangsafdribling trak sig fri til skud og passerede Jordan Pickford i Everton-målet.

Kort efter var Dominic Calvert-Lewin tæt på at udligne på et hovedstød, men i det 58. minut slog Jesus til igen med et tørt hug i det korte hjørne.

Richarlison reducerede i et angreb, som blev sat i gang af et skidt udspark af City-reservekeeper Claudio Bravo. Bravo erstattede en sygdomsramt Ederson.

I overtiden sendte Everton Pickford med frem på et hjørnespark, men uden held.

En anden af de nytiltrådte managere David Moyes fik en stor debut, da han førte West Ham til en 4-0-sejr hjemme over formsvage Bournemouth, så de to klubber bytter plads under nedrykningsstregen.

Forinden havde West Ham tabt syv af de seneste ni kampe.

Sejren blev grundlagt før pausen, hvor rutinerede Mark Noble scorede to gange, og også angriber Sebastien Haller var på pletten.

Norwich er fortsat solid bundprop med syv point op til redning efter 1-1 hjemme mod Crystal Palace.

/ritzau/