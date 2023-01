Lyt til artiklen

Brøndby har udpeget Jesper Sørensen som ny træner.

Det bliver den tidligere Brøndby-assistent og nuværende U21-landstræner, der overtager i Brøndby. Det fortæller klubben i en fodbørsmedelelse.

Aftalen med Jesper Sørensen har udløb den 30. juni 2025.

»Jeg har haft en rigtig lærerig og god tid i DBU, hvor jeg har haft muligheden for at arbejde sammen med en masse dygtige mennesker. Det har været et privilegie at kunne være med til at præge dansk talentudvikling fra forbundets side i samarbejde med klubberne.«

»Da muligheden for at blive cheftræner i Brøndby opstod, var det en mulighed jeg gerne ville opsøge, og i den forbindelse vil jeg gerne takke DBU for at give mig lov til det. Jeg vil også gerne takke alle spillerne, staben og folkene i DBU for den gode tid,« siger Jesper Sørensen.

Fodbolddirektøren i Brøndby, Carsten V. Jensen, er begejstret for at få Sørensen tilbage.

»Vi er meget glade for, at vi i dag kan præsentere Jesper Sørensen som ny cheftræner i Brøndby IF, og vi vil i samme moment gerne takke DBU for en konstruktiv dialog i den forbindelse. Vi har et solidt kendskab til Jesper gennem hans indsats i Brøndby IF fra 2019 og frem til udgangen af 2021, hvor han jo blandt andet gav sit store bidrag til, at vi i sommeren 2021 kunne fejre mesterskabet.«

Der er pressemøde kl. 12, hvor den nye cheftræner Jesper Sørensen, fodbolddirektør Carsten V. Jensen og bestyrelsesformand Jan Bech Andersen vil være til stede.