Fodboldspilleren Jesper Grønkjær stopper som ekspert hos Viaplay.

»Jeg kan mærke, at jeg har brug for at holde en pause, hvor jeg for første gang i mit voksenliv ikke har nogen forpligtelser over for en arbejdsgiver, og derfor stopper jeg nu i jobbet hos Viaplay,« siger Jesper Grønkjær i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Hvad fremtiden byder på, ved jeg ikke endnu, men det er det, jeg skal bruge den næste tid på at finde ud af,« lyder det fra den tidligere landsholdsspiller.

Han stoppede sin aktive karriere i 2011 efter en vild sæson med FCK, der i det år vandt mesterskabet suverænt. Derudover spillede klubben sig videre fra Champions League-gruppespillet.

Herefter gik han nærmest direkte fra fodboldbanen til tv-studiet, og i de 11 år, der er gået, har han været ekspert på Superligaen og internationale kampe.

»Jesper er en drøm af en kollega. Han er vellidt af alle og elsket af seerne,« siger Viaplays sportschef, Benjamin Munk.

»Vi har kun godt at sige om Jesper, og har fuld forståelse for, at han har brug for en pause her midt i livet. Vi ønsker Jesper alt det bedste – uanset om det bliver til en fremtid, der ikke har noget med Viaplay at gøre, eller om vi ser ham igen en dag.«

Viaplay oplyser, at Jesper Grønkjær lige nu ikke har yderligere kommentarer.