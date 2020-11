Han kender Ståle Solbakken rigtig godt. Men ikke på den måde han så ham fredag formiddag.

For her satte nordmanden sig i en stol overfor Camilla Martin og Jesper Grønkjær, og det er sidstnævnte, der nu har sat ord på det interview, TV3+ sender søndag aften.

Det første siden Ståle Solbakken blev fyret i FC København.

»Jeg tror ikke, man på den måde skal forvente sig et fodboldtaktisk interview. Det er faktisk mere et interview, der drejer sig om ledelse. Vi forsøger også at gå til Ståle Solbakken med ting. Det handler faktisk ikke så meget om fyringen. Det er meget barskt på nogle områder.«

Jesper Grønkjær kender Ståle Solbakken godt fra FCK. Foto: Esben Salling Vis mere Jesper Grønkjær kender Ståle Solbakken godt fra FCK. Foto: Esben Salling

Sådan fortalte Jesper Grønkjær i Premier League-studiet lørdag aften. Og her nævnte værten Helle Smidstrup, at Ståle Solbakken på et tidspunkt blev meget rørt under interviewet.

»Det var et hårdt interview at sidde i. Det overraskede os. Jeg kender Ståle Solbakken på mange måder. Jeg kender ham ikke så godt på denne her måde,« fortalte Jesper Grønkjær, der spillede i FCK fra 2006 til 2011 med nordmanden som cheftræner i klubben.

»Jeg tror også, mange som ikke går op i fodbold sagtens kan sidde og se det her, for det handler også om en skæbne. Det handler om uretfærdighed. Der er personer involveret. Han snakker meget og har meget at ville fortælle,« fortalte Jesper Grønkjær.

Også Camilla Martin har fortalt, at det kom bag på hende, hvor ramt Ståle Solbakken stadig er over fyringen, og hun kaldte interviewet 'meget, meget anderledes' i forhold til mange af dem, hun tidligere har lavet.

Ståle Solbakken blev fyret i FCK den 10. oktober. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ståle Solbakken blev fyret i FCK den 10. oktober. Foto: Liselotte Sabroe

Der er allerede kommet en lille bid af interviewet ud, og her er det en tydeligt rørt Ståle Solbakken, som seerne kommer til at se.

»Jeg må få lov til at fortælle min version, fordi de fortæller en version, som, jeg mener, ikke er sand. De fortæller det på vegne af mig, efter vi blev enige om noget helt andet. Det er ikke respektfuldt,« fortæller en påvirket Ståle Solbakken.

»Det, der gør mig emotionel i det her, det er ikke, at jeg blev fyret. Det er en del af gamet. Det, der gør ondt, det er, at jeg mistede et lille livsværk,« fortsætter han.

Ståle Solbakken nåede at stå i spidsen for FC København i flere end 600 kampe, inden han den 10. oktober blev fyret.