'Selv om det aldrig var et mål at slippe dig ud af mit liv, tror jeg, det er på rette tid.'

Sådan skriver den tidligere landsholdsstjerne og nuværende ekspertkommentator Jesper Grønkjær i et ærligt Twitter-opslag, hvor han afslører, at han netop har taget en stor beslutning i sit liv.

Han har nemlig taget den sidste pille i kampen mod depression og stress, og derfor er den medicinske behandling dermed lagt på hylden for den 43-årige ekslandsholdsspiller.

'Sidste pille spist i tre et halvt år efter den første... forhåbentlig! Du var en god støtte – trods alle dine bivirkninger – da stressen og depressionen buldrede afsted,' skriver den tidligere FCK-stjerne i opslaget, som du kan se længere nede i artiklen.

Jesper Grønkjær arbejder i dag som ekspertkommentator hos Nent Group. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jesper Grønkjær arbejder i dag som ekspertkommentator hos Nent Group. Foto: Liselotte Sabroe

Et opslag, der kommer på baggrund af en personlig nedtur i april 2017, hvor han måtte ringe til sin chef hos Nent Group og meddele, at han var så hårdt ramt af stress og depression, at han med omgående virkning måtte holde pause på ubestemt tid.

Jesper Grønkjær havde ellers været på skærmen, lige siden han i 2011 stoppede sin aktive karriere som fodboldspiller, men hovedet kunne ikke følge med en tilværelse på 120 kilometer i timen uden for kridtstregerne.

»Jeg opdagede simpelthen ikke, at jeg var ved at køre ud over kanten. Jeg var meget fysisk ramt. Man kan ikke ret meget, og man ligger bare og kigger ind i en væg,« har han tidligere fortalt om sit sygdomsforløb.

Da sygdommen var på sit værste, var dagene derfor også et rent smertehelvede for Jesper Grønkjær, og konsekvensen var udslæt, flimmer for øjnene, hårtab – og så en voldsom, bankende hovedpine.

Sidste pille spist 3 3/4 år efter den første...forhåbentlig! Du var en god støtte trods alle dine bivirkninger, da stressen og depressionen buldrede afsted. Selvom det aldrig var et mål, at slippe dig ud af mit liv tror jeg det er på rette tid. #depression #stress #udbrændthed pic.twitter.com/NebochT150 — Jesper Grønkjær (@J_Gronkjaer) April 5, 2021

Efterfølgende blev Jesper Grønkjær indlagt på en smerteklinik, og her lød beskeden fra lægerne efter 14 dage: 'Du skal ændre dit liv med øjeblikkelig virkning'.

Det gjorde han så, og derfor kunne han allerede i januar 2018 – efter at have været sygemeldt i mere end ni måneder – gøre comeback som tv-ekspert.

»Det har ændret mit liv. Jeg er stadig mig selv, men i anden udgave,« lød det dengang.

B.T. har været i kontakt med Jesper Grønkjær, men han ønsker ikke at uddybe sin beslutning, og han henviser i stedet til sit opslag på Twitter.