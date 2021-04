Nogle anekdoter må bare fortælles. Også selvom de er pinlige eller smertefulde.

Den tidligere Jesper Grønkjær har en særdeles god én af slagsen i den kategori, og den gengiver han i et interview med sin arbejdsplads Nent op til EM, der nærmer sig og bliver sendt på deres kanaler.

I den forbindelse er der lavet et EM-magasin, og her kommer Grønkjær med sin historie fra slutrunden i 2000, hvor det gjorde nas i enden.

»Min sjoveste eller nok nærmere mærkeligste oplevelse under et EM var i 2000. Under en træning mærker jeg, at der er noget galt ’bagi’. Jeg skulle lige tage mig sammen, men jeg var jo nødt til at gå til vores landsholdslæge Mogens Kreutzfeldt og bede ham kigge mig i røven. Så lå jeg der med benene i vejret og Mogens stirrende op i det allerhelligste, mens han siger: »Det er en hæmoride, og dem kommer du til at have mange af,« siger Jesper Grønkjær ifølge TV3 Sport og tilføjer:

»Efterfølgende møder vi Tjekkiet, og i en nærkamp med Karel Poborský får tjekken stanget sit knæ op bag i mig lige på hæmoriden, og det gør simpelthen så ondt, at jeg er ved at besvime. Det fik mig til at overreagere fuldstændigt, og jeg skubber rundt med ham, indtil Peter Schmeichel hiver mig væk, mens jeg forsøger at finde en elegant måde at forklare Peter, at det altså var, fordi jeg havde fået et knæ op i min hæmoride.«

Historien melder intet om, hvorvidt Jesper Grønkjær er sluppet for den slags efter karrierestoppet, hvor han også har været igennem langt mere alvorlige problemer.

I begyndelsen af april satte den tidligere landsholdsspiller ord på en stor personlig nedtur, da han fik en depression og måtte gå i behandling.