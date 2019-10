»Jeg opdagede simpelthen ikke, at jeg var ved at køre ud over kanten.«

Udslæt, flimmer for øjnene, hårtab - og så en voldsom, bankende hovedpine.

Det blev konsekvensen, da fodboldekspert og eks-landsholdsspiller Jesper Grønkjær fortsatte med '120 kilometer i timen', da fodboldstøvlerne var lagt på hylden.

Det afslører Jesper Grønkjær i en ny programserie - 'Livet efter sidste fløjt' - hvor den tidligere landsholdsmålmand Anders Lindegaard dykker ned i sine store bekymringer om en tilværelse på den anden side af fodboldkarrieren.

I april 2017 måtte Jesper Grønkjær ringe til sin chef på Viasat - hvor den tidligere Ajax- og Chelsea-stjerne arbejder som ekspert - og meddele, at han var så hårdt ramt af stress og depression, at han med omgående virkning måtte holde pause på ubestemt tid .

Jesper Grønkjær havde ellers været på skærmen, lige siden han i 2011 stoppede sin karriere som 34-årig.

»Jeg ville bare i gang. Jeg ville ikke have et halvt års pause.«

»Det viste sig så senere hen, at det nok var en fejl, at jeg ikke havde taget tiden til at falde ned. Til at få det drive - som de fleste idrætsfolk har - skruet ned på et sundt niveau. Så jeg fortsatte bare. 120 i timen! Og det var svært for mig at sige nej, så jeg involverede mig i mange ting.«

»Jeg opdagede simpelthen ikke, at jeg var ved at køre ud over kanten,« fortæller 42-årige Jesper Grønkjær i programmet.

Men det gjorde Jesper Grønkjær. Og han ramte bunden med stor kraft.

»Jeg blev syg - med voldsom, voldsom stress. Udbrændthed, og hvad der ellers ligger i den balje.«

'Fik du depression', spørger Anders Lindegaard



»Ja.«

»Jeg var meget fysisk ramt. Havde en ekstrem hovedpine. Det i sig selv gør, at livskvaliteten falder. Du kan ikke ret meget. Man ligger og kigger ind i en væg. Kan ikke høre musik. Kan ikke se fjernsyn,« fortæller Jesper Grønkjær.

I 'Livet efter sidste fløjt' taler Anders Lindegaard med en fransk forsker, der fortæller, at 25 procent af professionelle fodboldspillere støder ind i psykiske problemer, når karrieren er ovre.

Jesper Grønkjær kan ikke afvise, at sygdommen er et resultat af hans exit fra en fodboldverden, hvor fokus udelukkende ligger på at præstere på fodboldbanen, hvor der så til gengæld bliver stillet enorme krav.

»Den tanke har jeg tænkt. Har dette noget med fodbolden at gøre? Det vil jeg helst ikke tro, men jeg kan ikke ignorere statistikker og det man hører fra folk, der stopper. Det med 'sorte huller', og 'hvor skal jeg hen?' Alle de tanker, man gør sig.«

»Det har givetvis haft noget med det her 'drive' at gøre. At man hele tiden kører med 110 i timen. Ikke har slappet af. Har sovet meget mindre. At man har været meget dedikeret, ambitiøs og passioneret omkring det, man laver. Og så mister man sig selv i det,« konstaterer den tidligere landsholdsstjerne.

Da sygdommen var på sit værste punkt, var dagene et rent smertehelvede for Jesper Grønkjær.

»Hovedpine, udslæt, lidt hårtab. Flimmer for øjnene. Pletter på nethinden. Synet låste sig fast. Jeg blev så skidt og havde så mange smerter.«

Det har ændret mit liv. Det er så stort at sige

Da smerterne har stået på længe nok, bliver Grønkjær indlagt på en smerteklinik. Og her får han efter 14 dage en klar besked.

Jesper Grønkjær skal ændre sit liv med øjeblikkelig virkning! Og det gjorde han så.

»Jeg tog hjem og ringede til min chef og fik mig meldt ud af alt, jeg overhovedet kunne. Inden for få timer. Et clean cut med alt. Foredrag, konferencierjobs, agenter, arbejde, firmaer, som jeg var med i.«

Sidst i januar 2018 - efter at have været sygemeldt i mere end ni måneder - er Jesper Grønkjær kommet tilbage til livet i sådan en grad, at han igen kan stå foran et tv-kamera og tale om 4-4-2-opstillinger og transfervinduer.

Men det er en anden Jesper Grønkjær, der er kommet ud fra sygdomsforløbet.

»Det har ændret mit liv. Det er så stort at sige. Men det har virkelig tvunget mig til at tænke over, hvor fanden jeg finder inspirationen henne. Hvad skal jeg skære væk? Skal jeg virkelig have så mange aftaler? Hvem er det, jeg gør det her for?«

»Så jeg er kommet ud på den anden side som en anden udgave. Det siger min kone også. Jeg er stadig mig selv men i anden udgave. Jeg har andre prioriteter.«

Afsnittet med Jesper Grønkjær får premiere på Xee søndag aften kl. 20.30.