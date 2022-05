Jesper Christiansen lever den dag i dag med knusende konsekvenser af, at han op gennem 00erne levede et vildt dobbeltliv.

For nylig afslørede den tidligere landsholds- og Superliga-målmand, at han levede et tumultarisk liv med vilde fester, utroskab og to telefoner, da han var sammen med sin daværende kone Eva.

Dobbeltlivet blev afsløret, og de to blev skilt i 2011.

Christiansen fortalte om sit dobbeltliv i bold.dk-podcasten 'Tæt På', og nu fortæller han i et nyt afsnit i samme podcast, at hans fortid betyder, at han ikke har set sine børn i to år, og han får sjældent svar, når han kontakter børnene.

Jesper Christiansen ses her sammen med sin daværende hustru Eva. Foto: Sisse Streyer Foto: Sisse Stroyer Vis mere Jesper Christiansen ses her sammen med sin daværende hustru Eva. Foto: Sisse Streyer Foto: Sisse Stroyer

Og det er ikke overraskende voldsomt hårdt for 44-årige Christiansen. Derfor lukker han af og til af for smerten ved afsavnet, fortæller han i podcasten.

»Jeg bliver nødt til at holde det lidt på afstand. Det gør simpelthen for ondt. Jeg har haft perioder, hvor jeg skriver, at jeg ikke kommer til at kontakte dem i et stykke tid – vel vidende, jeg ikke får et svar.«

»Det er for hårdt. Jeg ved godt, der ikke kommer et svar, men håbet er der, og når svaret ikke kommer, så ødelægger det en fuldstændig. Så det handler om at passe på mig selv – ellers kan jeg hverken være kæreste eller noget andet. Så knækker jeg,« siger Jesper Christiansen i Tæt På og forklarer, at der ligger 'flere ting' til grund for, at han ikke ser børnene.

I podcasten fortæller han, at døren altid vil være åben for børnene, som Christiansen ville ønske kunne se ham være en forandret mand i dag.

For det er han, siger Christiansen.

Han har fundet sammen med kæresten Katherine og over de sidste to år, hvor de har været sammen, har Christiansen 'haft det bedre end nogensinde før', fortæller han, selv om det altså har været samme periode, hvor han ikke har set sine børn.