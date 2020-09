Silkeborg tabte ude til FC Helsingør i holdets første kamp efter nedrykningen fra Superligaen.

Silkeborg fik en skidt start på tilværelsen i den næstbedste danske fodboldrække.

Nedrykkerne fra Superligaen tabte fredag aften 2-4 ude til FC Helsingør, der lige er rykket op i rækken.

Et hattrick fra Helsingør-angriberen Jeppe Kjær gjorde den helt store forskel i kampen.

Jeppe Kjær, der tidligere i karrieren har spillet i Superligaen for Lyngby, scorede til 1-0 efter blot syv minutter. Og han fordoblede føringen, inden den halve time var gået.

Lidt under et kvarter inde i anden halvleg øgede hjemmeholdets Sebastian Czajkowski til 3-0, og så var det for alvor svært at se noget som helst spænding i den kamp.

Men Silkeborg fik svaret lidt igen, og holdets midtbanespiller Sebastian Jørgensen reducerede til 1-3 efter 84 minutter.

Tre minutter inde i overtiden reducerede Mark Brink yderligere og gjorde det til 2-3 for Kent Nielsens tropper, der nu kunne skimte point.

Men Jeppe Kjær lukkede og slukkede og fuldendte sit hattrick til slutresultatet 4-2 fire minutter inde overtiden.

I fredagens anden kamp i rækken vandt HB Køge 2-1 hjemme over Hvidovre.

/ritzau/