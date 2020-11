Jens Stryger Larsen spares i onsdagens Nations League-kamp mod Belgien og rejser hjem til Udinese.

Jens Stryger Larsen rejser til hjem til Udinese.

Den danske forsvarsspiller går dermed glip af onsdagens landskamp mod Belgien efter aftale med Serie A-klubben.

Det skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) på fodboldlandsholdets Twitter-profil.

- Stryger er på vej tilbage efter en længere skadesperiode, så vi har aftalt at spare ham, siger landstræner Kasper Hjulmand i opslaget.

Jens Stryger Larsen fik fuld tid i søndagens sejr på 2-1 over Island i Nations League. Fire dage forinden fik han en halvleg i testkampen mod Sverige, som et decimeret dansk hold vandt 2-0.

Faktisk har den tidligere Brøndby- og FC Nordsjælland-spiller aldrig tabt en landskamp, han har deltaget i.

Med Stryger på holdet har Danmark vundet 18 kampe og spillet 13 uafgjort.

Forsvarsspilleren blev i denne omgang udtaget til landsholdet, efter at nye indrejseregler i Storbritannien midlertidigt forhindrede de danske landsholdsspillere med bopæl i England i at rejse hjem for at spille kampe.

Siden fik danskerne en særtilladelse, så de undgår karantæne, når de vender hjem til England.

Landsholdet var også ramt af coronakaos, efter at Robert Skov og en DBU-behandler blev testet positiv for corona. Derfor var en del af spillerne i karantæne under Danmarks kamp mod Sverige, hvor hele otte danskere debuterede.

Med sejren over Island kan Danmark onsdag vinde sin Nations League-gruppe. Tre point i onsdagens kamp betyder, at Danmark vil stryge til tops i gruppen og dermed have chancen for at vinde den blot anden udgave af turneringen næste år.

Det første opgør mod belgiernes endte i september 2-0 i belgisk favør i Parken.

