Jens Stryger lægger ikke fingrene imellem. Det har være en forfærdelig tid.

Italien er et af de lande, der har været hårdest ramt af coronavirus. Især Norditalien, hvor Jens Stryger Larsens klub, Udinese, holder til, har været ekstra hårdt ramt.

Den danske landsholdsback tøver da heller ikke med at kalde det for en forfærdelig tid, hvor restriktioner og dødstal har fyldt mere end fodbold og træning.

»Det har stået på rigtig længe nu, og det er kun lige på det seneste, at det ser ud til, at det går lidt bedre. Men ellers har det bare været en forfærdelig tid, hvor dødstallet kun er steget, og smittede kun er vokset hele tiden, så det har været en utrolig hård tid,« fortæller den danske landsholdsspiller til TV3 Sport.

Selv om fodbolden er røget i baggrunden, så skal formen alligevel holdes nogenlunde ved lige. Her har den tidligere Brøndby- og FC Nordsjælland-spiller måttet tænke kreativt, da man i Italien ikke må være mere end 200 meter fra sit hjem.

»Jeg har en motionscykel stående her i baggrunden, som I kan se. Det er stort set den eneste motion, jeg kan lave. Jeg har en lille gård, som jeg kan være ude i og lave lidt forskellig gymnastik og sådan, men ellers kan jeg ikke noget. Det er forbudt at løbe på gaderne hernede. Der er et påbud om, at man maksimalt må være 200 meter fra sit hjem.«

Serie A blev suspenderet den 9. marts. Det vides endnu ikke, hvornår hverken Serie A eller andre europæiske ligaer bliver genoptaget, og hvordan turneringerne skal afvikles.