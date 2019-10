Selvom Jens Stryger Larsen nyder sit ophold i italienske Udinese, drømmer han om at tage skridtet videre - måske allerede til sommer.

Jens Stryger Larsen har været fast inventar i Udineses forsvar, siden han kom til klubben fra Austria Wien i 2017, og han har nydt godt med succes i klubben, der hovedsageligt har kæmpet om overlevelse i Serie A.

»Jeg håber på at få en fantastisk sæson sammen med klubben og holdet, men der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg også har lyst til at prøve noget nyt på et tidspunkt. Om det skal være i Italien eller i et andet land, har jeg ikke låst mig fast på, men jeg har ambitioner om at prøve noget mere,« siger Jens Stryger Larsen og fortsætter:

»Som fodboldspiller stræber man altid efter at nå sit højeste niveau, og jeg satser på at gøre det godt i den her sæson, og at der derved opstår nogle muligheder til sommer.«

I løbet af sin tid i Italien har den 28-årige dansker udfyldt flere forskellige positioner på Udineses mandskab.

»Sidste kamp spillede jeg højre wingback for Udinese, og forrige kamp spillede jeg i venstre side, så jeg har været lidt rundt på banen, og sidste sæson spillede jeg endda i midterforsvaret,« siger Jens Stryger Larsen.

På det danske landshold har det hovedsageligt stået på spilletid på venstrebacken, hvilket er lidt atypisk for en højrebenet spiller. Det er dog ikke noget, der ifølge Jens Stryger Larsen hæmmer hans spil på positionen.

»Min favoritposition er på en af backerne, men om det er i den ene eller den anden side, spiller ingen rolle for mig,« siger Jens Stryger Larsen og ser frem mod den vigtige gruppekamp mod Schweiz i EM-kvalifikationen.

»Kampen mod Schweiz betyder ekstremt meget for, hvordan vi kommer til at ligge i gruppen, og vi lægger et stort pres på os selv for at præstere i et fyldt Parken. Det er altid en fantastisk oplevelse, og det ser vi meget frem til.«