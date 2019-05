En kæmpe triumf. Intet mindre.

Sådan vil det være, hvis Brøndby vinder fredagens pokalfinale mod FC Midtjylland. Det siger de blågules profil Jens Martin Gammelby.

»Selvfølgelig redder vi en stor del af sæsonen, hvis vi vinder. Men på mange punkter har det ikke været for godt i denne her sæson, og det skal der kigges på til næste år,« siger backen.

»Men selvfølgelig ville det være en kæmpe triumf, hvis vi vandt denne her. Det er det, fodbold handler om«.

Sidste år spillede Jens Martin Gammelby også pokalfinalen. Dengang var det med en Silkeborg-trøje på skuldrene, og dengang tabte de rødklædte 3-1 til Brøndby. Alligevel giver det ham ro, at han har prøvet at spille en pokalfinale før.

Det har Brøndby-træner Martin Retov også, og heller ikke han undervurderer værdien af at have stået i en lignende situation tidligere.

»Det er en kæmpe fordel, at vi har så mange spillere, som har prøvet det før,« siger Martin Retov.

»Jeg har spillet en pokalfinale tre gange med Brøndby og en gang med AC Horsens. Jeg kunne mærke en kæmpe forskel mellem at spille med spillere, der har prøvet de her finaler, i forhold til spændingsniveau og ro, og så spillere, der ikke havde prøvet det før. Det anser jeg som en kæmpe fordel for os.«

Martin Retov. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Martin Retov. Foto: Liselotte Sabroe

Brøndby-mandskabet har en del flere spillere, som har spillet pokalfinaler før. Både i 2018 og 2017 nåede Brøndby også finalen. I 2017 blev det til et nederlag til FCK, mens 2018 som sagt var mere succesfuld for Brøndby.

I år er kampen helt afgørende for sæsonen.

»Den er altoverskyggende. Hvis ikke vi vinder pokalfinalen, har vi haft en dårlig sæson. Det ved vi, den hænger over os, og den tager vi også på os,« siger Martin Retov og forsøger at sætte ord på, hvordan det er at skulle spille en pokalfinale.

»Det er essencen af, at man føler, at man har opnået noget som spiller. Fordi der ikke er så mange danskere i det hele taget, som får lov til at spille med om titler og finaler. Når man står herinde og skal spille om det, føler man, at alt det sure træning, man har lavet gennem hele sit liv på en eller anden måde kulminerer,« fortæller han.

Fredag kommer Parken nærmest til at være hjemmebane for Brøndby, da der vil være væsentlig flere fra Vestegnen end fra Heden på lægterne.

»Jeg er 110 procent sikker på, at brøndbys fans bliver meget dominerende i morgen,« siger Jens Martin Gammelby.

Og det kan Brøndby bruge.

»Dem, der så tribunen sidste år ved, at det kan være med til at give noget ekstra. Hvis ikke det kan, så ved jeg ikke, hvad der nogensinde skal kunne,« siger Martin Retov.

Brøndby og FC Midtjylland tørner sammen fredag kl. 17.00. Du kan følge pokalen hele dagen på bt.dk.