Jens Jønsson greb sin chance på den centrale midtbane, mener den vikarierende landstræner, Ebbe Sand.

Det bliver ikke større for Jens Jønsson, end da Cadiz-midtbanespilleren fik debut for det danske A-landshold i onsdagens 2-0-sejr over Sverige.

Det fortæller den danske debutant, der leverede en godkendt indsats i testkampen, der blev spillet på Brøndby Stadion.

- Det var et højdepunkt i min karriere at få debut på landsholdet. Jeg er selvfølgelig tilfreds med, at vi vandt.

- Og jeg kan også være min egen præstation bekendt, men jeg vil lade andre om at bedømme den, siger Jønsson.

Ebbe Sand, der var vikarierende landstræner, fremhævede selv Jønsson blandt de otte debutanter i onsdagens sejr.

- Jønsson gik virkelig ind og greb chancen. Fra den første duel satte han sig på kampen, og han ejede nærmest den midtbane rent fysisk. Han læste spillet godt.

- Offensivt gjorde han det også godt, han brød deres spil med fremadrettede afleveringer, siger Sand.

Jønsson, der fik fuld spilletid mod svenskerne, kunne mærke strabadserne undervejs.

- Det kildede i både læggen og baglåret i begge ben, men jeg har det fint, siger midtbanedynamoen, der tidligere har spillet for AGF.

Efter flere år i den tyrkiske fodboldklub Konyaspor har Jønsson slået sit navn endnu mere fast efter sommerskiftet til Cadiz i den bedste spanske fodboldrække.

- Jeg har været på en halvlang rejse lidt langt væk fra søgelyset i Danmark. Det har været nødvendigt for mig menneskeligt og sportsligt.

- Jeg lærte meget af mine fire år i Konyaspor, og det gav mig muligheden for at tage videre til Cadiz og La Liga, og det er så kulmineret for mig nu, siger han.

Jens Jønsson er ud over onsdagens A-landskamp noteret for hele 42 ungdomslandskampe.

