Fodboldparret Loris Karius og Dilettta Leotta er forlovede og og forældre på tværs af landegrænser.

Lige nu sidder han på bænken i Newcastle, men det kan hurtigt ændre sig.

I hvert fald er der ingen tvivl om, at den tidligere Liverpool-keeper, der desværre er mest kendt for sin 2018-skrækfinmale i Champions League, gerne måtte finde sig en ny klub - og gerne tættere på sin udkårne Dilettta Leotta, der dækker topfodbolden i Italien.

I et nyt interview med Gazzetta dello Sport appellerer hun til de italienske klubber om at give Karius en chance.

Karius har kontrakt i den nordengelske klub til sommeren 2024. Foto: Christophe Gateau/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Karius har kontrakt i den nordengelske klub til sommeren 2024. Foto: Christophe Gateau/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg håber det. Han har endnu et år på sin kontrakt og har det fint i Newcastle, men fodboldspillere har altid kufferten pakket. Jeg ville forstå enhver transfer, men jeg håber, han kan komme tættere på.«

»Han tager mange fly. Så snart han har en dag, tager han af sted og kommer endda i kun 24 timer.«

De har netop fået en datter ved navn Aria, som ifølge Leotta er som snydt ud af næsen på sin far.

Datteren er desuden helt forgabt i ham, når de ses, og parret vil gerne have flere børn.

Diletta Leotta på arbejde før fødslen. Foto: Alberto Pizzoli/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Diletta Leotta på arbejde før fødslen. Foto: Alberto Pizzoli/AFP/Ritzau Scanpix

Hun havde da også selv lidt svært ved at vende tilbage på arbejdet.

»De første par uger som mor er noget rod, og man lever i en boble. At gå tilbage til arbejdet hjalp mig dog med at sige til mig selv 'ok, det er stadig mig',« fortæller hun.

Den 30-årige tysker stod i sommer uden klub, men skiftet til Newcastle har endnu ikke givet nogen spilleminutter.