B.T. Backstage tager dig i en serie med bag kulissen hos nogle af de største fodboldligaer i verden og giver dig gennem flere danske fodboldspillere et indblik i, hvordan livet som professionel ser ud.

Denne gang er det Jannik Vestergaard, der efter afslutningen på sæsonen ser tilbage på sit første år i den engelske Premier League.

For efter en svær første halvdel af sæsonen for både ham selv og Southampton, så fik klubben vendt skuden og sluttede sæsonen på en 16. plads - fem point over stregen.

»Jeg synes, der er to ansigter på vores sæson. Der er det før jul, og så er der det efter. Og det er klart vendt til det positive både for holdet og for mig personligt. Jeg synes, det har været en godkendt sæson især med henblik på anden halvdel,« forklarer midtstopperen.

26-årige Jannik Vestergaard har i den afgørende fase af sæsonen været en fast del af statopstillingen for Southampton. Foto: DAVID KLEIN Vis mere 26-årige Jannik Vestergaard har i den afgørende fase af sæsonen været en fast del af statopstillingen for Southampton. Foto: DAVID KLEIN

For Jannik Vestergaard har det individuelt også set godt ud, hvor han efter at være ind og ud af startelleveren under den forrige manager, har bidt sig fast under den nye østrigske træner, Ralph Hasenhüttl, der kom til klubben i december.

23 kampe er det i alt blevet til for danskeren, der ankom til klubben i sommer som både klubbens og Danmarks dyreste fodboldspiller nogensinde.

Og selvom han ser tilbage på mange gode præstationer, så er der plads til, at han kan løfte niveauet endnu mere.

»Det er min første sæson i Premier League, og jeg synes, jeg har spillet mange fine kampe. Men der stadig plads til forbedring. De taler herovre meget om, at man lige skal vænne sig til stedet og ligaen, og det kan godt være, jeg undervurderede det.«

Hvad er det konkret, du tænker, du har undervurderet?

»Engelsk fodbold er meget direkte, så der er mange situationer, som for en forsvarsspiller er alt eller intet, og hvis de ikke bliver løst ordentligt, så fører det ofte til chancer og mål,« siger han og uddyber:

»Så måske den kynisme, der er på alle holdene, fordi de alle sammen har en dygtig angriber eller offensiv spiller, der er i stand til at score mange mål.«

Mod slutningen af sæsonen måtte den danske landsholdsspiller dog se de sidste par kampe fra tilskuerrækkerne. En skade i mave- og lyskeregionen betød nemlig, at Vestergaard skulle igennem en mindre operation.

B.T. Backstage B.T. tager dig med bag kulissen i nogle af verdens største fodboldligaer. Her vil vi løbende bringe en dansk fodboldspillers historie fra den seneste måned, og gennem tekst og videoklip vil forskellige spillere give dig et indblik i, hvad det vil sige at være professionel atlet i de største ligaer i Europa både på og uden for banen. I serien møder vi: Riza Durmisi (Lazio, Serie A)

Jannik Vestergaard (Southampton, Premier League)

Emil Berggreen (Mainz 05, Bundesliga) Læs alle afsnit HER.

Forsvarsklippen er nu tilbage i træning og vil snart være kampdygtig igen. Og her tror han på, at han kan fortsætte de gode takter.

»Jeg skal fortsætte den stime, jeg var inde i inden min operation. Jeg synes, jeg var ved at finde det niveau, som jeg kender fra mig selv, og som jeg ved, jeg kan.«

»Og så handler det om at bygge mere og mere på. Og så med tiden også tage mere ansvar og være ham, man kan stole på i den bagerste kæde, så jeg kan give noget sikkerhed til dem oppe foran, og de kan gøre deres ting. Det tror jeg er et realistisk mål.«

Jannik Vestergaard blev i sommer købt fra Borussia Mönchengladbach til Southampton for 25 millioner euro svarende til 186 millioner danske kroner.