Landsholdsspilleren Jannik Vestergaard blev klar på rekordtid og var med for Borussia Mönchengladbach søndag.

Mainz. Den danske forsvarsspiller Jannik Vestergaard kunne søndag glæde sig over spilletid tre uger efter, at han fik konstateret et brud i den ene fod.

Den danske landsholdsspiller var således med i hele opgøret, da Borussia Mönchengladbach ude spillede 0-0 mod Mainz i Bundesligaen.

Jannik Vestergaard pådrog sig et brud i den ene fod og en ledbåndsforstrækning i anklen, da han stødte sammen med modspilleren Kai Havertz i udekampen mod Bayer Leverkusen 10. marts.

Det var forventet, at den 25-årige dansker ville være ukampdygtig i længere tid, men allerede i ugens løb blev et muligt comeback luftet i tyske medier.

Forsvarsspilleren måtte melde fra til Danmarks to seneste testkamp mod Panama og Chile på grund af skaden.

Jannik Vestergaard spillede i juni 2017 senest for det danske landshold, hvorefter han mistede pladsen i det danske forsvar.

Han er noteret for 15 A-landskampe.

/ritzau/