Landsholdsspilleren Jannik Vestergaard har forlænget med Leicester frem til sommeren 2027.

31-årige Jannik Vestergaard tager til EM i Tyskland med styr på fremtiden.

Forsvarsspilleren har således forlænget sit ophold i engelske Leicester frem til sommeren 2027, skriver klubben fredag på sin hjemmeside.

- Med den måde fodbolden og min situation har udviklet sig positivt, er jeg bare meget glad for at være her. Det fylder mig med en form for stolthed, eftersom jeg mødte modgang og blev ved med at kæmpe.

- Jeg er kommet ud på den anden side og har vist lidt mere af, hvad jeg kan bidrage med, siger Vestergaard.

Vestergaard kom til Leicester fra Southampton i sommeren 2021.

Det begyndte nogenlunde for danskeren, men siden røg han langt ud i kulden under Brendan Rodgers ledelse.

Således spillede han slet ingen ligakampe i 2022/23-sæsonen, da Leicester rykkede ud af Premier League.

Han var dog tilbage i varmen i sidste sæson og spillede 42 kampe, da Leicester i den forgangne sæson rykkede tilbage i det fineste selskab.

Det betød også en tilbagevenden til landsholdet og en udtagelse til EM. Den store stopper står indtil videre noteret for 40 kampe og to mål for A-landsholdet.

/ritzau/