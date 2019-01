Jannik Vestergaard, Pierre-Emile Højbjerg og Southampton ligger lige nu til nedrykning i Premier League. Men i stedet for at hænge med hovedet, er det noget, der motiverer Premier Leagues højeste markspiller.

»Man kan sige, at fodbold bare er et job, vi bliver betalt for - og at vi bare går på arbejde. Men jeg synes, det er mere end et job. Det er ikke mange, jeg har spillet med, der kan forlade et omklædningsrum og så ikke tænke på fodbold, før man møder ind igen dagen efter,« siger Jannik Vestergaard i et interview med Daily Mail.

Modsat nogle af sine holdkammerater, er det langt fra første gang, Jannik Vestergaard prøver at være en del af den kedelige ende af tabellen. Først i Hoffenheim, senere i Werder Bremen og nu altså i Southampton.

»Enten at blive eller rykke ned. Det påvirker dig virkelig. Påvirker dit liv. Og hundredvis af mennesker der arbejder i klubben. Der er mange følelser - og ikke kun ens egne. Du pakker dem i en rygsæk og tager dem med dig,« forklarer han.

Lørdag skal Southampton med Vestergaard solidt plantet i midterforsvaret forsøge at kravle over stregen i bunden af Premier League-tabellen, når de møder Kasper Schmeichels Leicester.

Og hvor man normalt ville tænke, at det er et slagent hold, der kommer med dårlig morale og selvtillid til kampen - så er det i stedet et topmotiveret mandskab, lover Vestergaard.

Selv kan han bidrage med sin erfaringer fra de tidligere lignende scenarier.

»Alle ville lyve, hvis de sagde, at de ikke tænkte på det (placeringen i tabellen, red.). Men jeg har prøvet det før, så jeg ved på en måde, hvordan jeg skal tackle det,« siger han.

Troen er kommet tilbage i truppen, efter manager Ralph Hasenhuttl så småt er begyndt at finde sit fodfæste i den engelske klub. I december lykkedes det for første gang Southampton at vinde to kampe i streg siden april 2017.

»Jeg har selv mødt hans hold, og det er ikke rart at spille mod. De er typisk meget aggressive. De hold har aldrig tilladt at det andet hold har ro på bolden, og jeg har aldrig følt, at det var let at score mod hans mandskaber,« forklarer Vestergaard.

Lykkes det Southampton at blive i Premier League, når sæson er slut, er det omvendt noget, der virkelig kommer til at give smil på læben. Det er en lignende situation, der er noget af det største, den danske landsholdsspiller har været med til.

I sin tid i Hoffenheim scorede han det afgørende mål i nedrykningskampen mod Kaiserslautern.

»At vinde playoff-kampen, blive i rækken og score det afgørende mål. Det var en af de ting, man ikke rigtigt kan beskrive. Jeg har altid sagt, at det var fantastisk, men jeg vil helst undvære det en anden gang,« forsikrer han.