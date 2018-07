Klubben har gjort sit hjemmearbejde godt, siger Jannik Vestergaard, som nu skal spille i Premier League.

Southampton. Det er ikke helt ude af det blå, at Jannik Vestergaard efter en årrække i tysk fodbold nu skifter til Southampton og Premier League.

- Jeg kendte til interessen før VM, og klubben har fulgt mig i et stykke tid, og den har lavet en del scouting, hvilket også er et godt tegn for mig om, at klubben kender mine styrker og svagheder, siger Vestergaard til klubbens hjemmeside.

Forsvarsspilleren er skiftet fra tyske Borussia Mönchengladbach til Premier League-klubben på en fireårig kontrakt. Det meddelte begge klubber fredag.

Vestergaard var en del af den danske VM-trup ved slutrunden i Rusland. Men som den eneste markspiller fik han ikke spilletid for Danmark.

Det var vigtigt for Vestergaards beslutning, at han kunne mærke, at Southampton virkelig ville have ham.

- Den havde lavet en masse research, set en masse kampe live og også på video. Jeg føler, at jeg er kommet til et godt sted for at udvikle mig, siger han.

25-årige Vestergaard har spillet i Tyskland i hele sin seniorkarriere, efter at han i 2010 forlod Brøndby.

Borussia Mönchengladbach var arbejdsgiveren de seneste to sæsoner. Før det spillede han i Werder Bremen og Hoffenheim.

Hverken Southampton eller Borussia Mönchengladbach oplyser købsprisen for forsvarsspilleren.

Men Sky Sports og andre britiske medier har tidligere nævnt en pris på 18 millioner pund - svarende til lidt over 150 millioner kroner.

Southampton-manager Mark Hughes ser frem til at arbejde sammen med Vestergaard, der er noteret for 16 landskampe.

Ifølge Mark Hughes var der rift om Vestergaard fra andre klubber. Men Southampton var danskerens førsteprioritet, lyder det fra Mark Hughes.

- En af vores intentioner denne sommer var at styrke vores luftspil, og det kan Jannik hjælpe os med. Ikke kun defensivt, men også i modstanderens straffesparksfelt, siger Mark Hughes.

Manageren tilføjer, at han er imponeret over Vestergaards egenskaber som en leder på banen.

Southampton blev i sidste sæson nummer 17 i Premier League og undgik dermed akkurat nedrykning. Vestergaard bliver holdkammerat med landsmanden Pierre-Emile Højbjerg.

/ritzau/