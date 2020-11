Det går forrygende for den danske forsvarsspiller Jannik Vestergaard i engelske Southampton, og den danske Premier League-kæmpe er klar til at tage næste skridt.

Vestergaard har på det seneste udviklet sit spil, og lige nu rider han på en bølge af succes med Southampton. Klubben ligger lige nu i top fire i den engelske Premier League, og Vestergaard er netop blevet kåret som den fjerdebedste spiller i Premier League af BBC. Det giver anledning til at drømme stort.

Forsvarspilleren har tidligere været anfører, og det er da også det armbind, som trækker i stjernen - både på landshold- og klubplan:

»Det er naturligt for mig at tage ansvar, og jeg arbejder altid i holdets interesse. Jeg nød at være anfører i sin tid på U21-landsholdet og var allerede viceanfører i Hoffenheim, så hvis det en dag fører til et anfører-armbind, så vil jeg være stolt,« fortæller Vestergaard til B.T og fortsætter:

Vis dette opslag på Instagram Just another Wednesday night Big congratulations to The Captain and @chriseriksen8 on their 100th appearance for @herrelandsholdet Et opslag delt af Jannik Vestergaard (@jannikvestergaard) den 14. Okt, 2020 kl. 2.26 PDT

»Jeg er i topform fysisk, med optimal kampform og masser af selvtillid, og de ting tager man så med ind i en gruppe på et landshold, der i forvejen fungerer rigtigt godt som hold. Det er den holdfølelse, der har gjort os stærke.«

Vestergaard skulle have spillet landskampen onsdag aften mod Sverige, men det kunne ikke lade sig gøre.

De danske spillere, der optræder i Premier League, fik nemlig ikke lov til at rejse til Danmark, da Storbritannien har indført nye restriktioner.

Det er noget, som ærgrer Vestergaard:

»Det er super frustrerende ikke at kunne komme hjem på grund af omstændigheder, som man slet ikke har nogen kontrol over. Landsholdet er bare det fedeste. Da jeg var barn, drømte jeg om landsholdet og ikke om at vinde Champions League,« fortæller Vestergaard og fortsætter:

»Jeg har siddet så mange gange og set videoer af Danish Dynamite fra 80'erne og EM 1992. Siden jeg fik malet dannebrog i ansigtet som lille fodboldknægt, har det været det største. Så det er mega irriterende ikke at kunne hjælpe landsholdet.«

Efter en dispensation har Vestergaard og resten af de danske Premier League-spillere fået lov at rejse til Danmark og deltage i søndagens landskamp mod Island.