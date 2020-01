Jannik Pohl har skrevet permanent kontrakt med AC Horsens, som i efteråret lejede ham fra FC Groningen.

Fodboldspilleren Jannik Pohl vender tilbage til AC Horsens, hvor han har skrevet under på en toårig kontrakt.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Pohl har siden 2018 været ejet af FC Groningen, men fik torsdag ophævet sin kontrakt med den hollandske klub. Den løb ellers frem til sommeren 2021.

I efteråret var Pohl lejet ud til AC Horsens, hvor han spillede ti kampe uden at score.

Angriberen, der i øjeblikket døjer med en skade, fortæller, at han glæder sig til at vende retur til AC Horsens.

- Jeg var glad for at være i AC Horsens, og det var førsteprioriteten for mig at finde en klub med et godt miljø og gode folk.

- Jeg har været skadet i over et år, og nu skal jeg fokusere på at blive 100 procent klar for AC Horsens, hvor der er lagt en god plan for mig, siger Jannik Pohl i pressemeddelelsen.

Den tidligere AaB-spiller skiftede fra den nordjyske klub til Groningen i sommeren 2018, men formåede aldrig at slå igennem. Det blev således kun blevet til otte optrædener for klubbens førstehold og en enkelt scoring.

