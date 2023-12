Landsholdsspilleren Janni Thomsen ærgrer sig over, at Danmark skuffede fælt mod Island i Nations League.

Midtbanespilleren Janni Thomsen er dybt skuffet over, at Danmark tirsdag glippede chancen for sikre sig en plads ved finalestævnet i Nations League med et nederlag på 0-1 til Island.

- Det er en ufattelig stor skuffelse. Jeg har selv kæmpestore chancer, som skal i mål. Så er det ekstra surt, når Tyskland taber de point, vi skulle bruge, og det var i hænderne på os. Det er så øv, siger Thomsen til DR Sporten.

Da Tyskland blot formåede at hente 0-0 ude mod Wales, kunne Danmark have overtaget gruppens førsteplads med en sejr.

Hvis Danmark havde formået at vinde opgøret, kunne holdet have set frem til en ekstra gulerod. To af de fire deltagere ved finalestævnet i Nations League belønnes nemlig med en plads ved næste års OL i Paris.

OL-chancen til finalestævnet blev endda ekstra stor tirsdag, efter at Frankrig blev en af de fire deltagere. Frankrig er som OL-vært i forvejen garanteret en plads i den olympiske fodboldturnering.

Men Danmark går altså glip af OL denne gang.

De danske værter havde i de første 45 minutter store problemer med at spille sig til de helt store chancer.

Den sidste aflevering var ofte helt skæv, og når chancen bød sig, så var det uden den fornødne kvalitet.

I anden halvleg så det bedre ud for Danmark, der i lange perioder pressede på, men ind ville bolden ikke.

I stedet gik det galt i den anden ende, hvor Karolina Vilhjalmsdottir med et kvarter tilbage scorede for Island og sikrede gæsterne sejren.

/ritzau/