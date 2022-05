Den tidligere FC København-stjerne Jesper Christiansen afslørede for nylig, at han havde levet et dobbeltliv fyldt med løgne.

Den tidligere landsholdskeeper fortalte i bold.dk-podcasten 'Tæt På,' hvordan han i en lang årrække var sin daværende kone Eva utro.

Nu står en af de kvinder frem, som var sammen med den tidligere fodboldspiller i hans noget turbulente tilværelse uden for banen.

Og en af de kvinder, som Jesper Christiansen var utro med, var Forsidefruen Janni Ree. Det fortæller hun til Se og Hør.

»Jeg ville gerne have ham, men jeg ville også gerne flirte rundt. Jeg tror bare, jeg var i en forvirret periode. Det var som at gå ind i en slikbutik. Jeg havde mange muligheder, så jeg fjumrede bare rundt, fortæller Janni Ree til Se og Hør.

Hun fortæller også, hvordan hun ikke vil beskyldes for at være skyld i, at Jesper Christiansen fik ødelagt sit ægteskab efter sine mange eskapader.

Det begrunder Janni Ree med, at det var Jesper Christiansen, der genoptog kontakten med hende efter de var stoppet med at se hinanden, efter at have mødt hinanden i byen og flirtet. Janni Ree forklarer selv om perioden, at hun lige var kommet ud af et længere forhold på det tidspunkt og var i det, som hun selv til Se og Hør kalder et 'sporadisk og spændende sted i sit liv.'

Jesper Christiansens dobbeltliv betød, at han havde to telefoner. Én almindelig, som hans daværende hustru kendte til – og så én hemmelig, der blev brugt til de kvinder, han var utro med.

Janni Ree kendte til den hemmelige telefon og den tidligere fodboldstjernes dobbeltliv, men Forsidefruen mener helt klart, at det var Jesper Christiansen der selv var skyld i, at hans ægteskab forliste.

Jesper Christiansen forklarer i podcasten 'Tæt På,' at han efterfølgende begyndte i terapi for at prøve at lægge sit liv om. Ægteskabet stod dog ikke til at redde, og Jesper Christiansen og Eva blev skilt i 2011.

Den tidligere FCK-målmand føler selv, at han i dag er lykkedes med at ændre sig til det bedre og beskriver blandt andet sig selv som en langt mere blød mand.