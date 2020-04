Liverpool har haft ørene i maskinen.

Den engelske topklub meddelte i sidste uge, at man sigtede efter at sende sine medarbejdere hjem med 80 pct. løn fra staten.

Liverpool ville derfor betale 20 pct. selv, hvilket er en del af en økonomisk hjælpepakke, som den engelske stat har stablet på benene i forbindelse med coronavirus.

Mandag vendte Liverpool så i en kæmpe kovending og undskyldte. Ifølge Liverpool-legenden Jan Mølby er beslutningen korrekt. Det siger han til TV3 Sport.

»Det er 100 pct. det rigtige. Jeg var virkelig overrasket, da jeg hørte nyheden, at de havde valgt at udnytte sig af den her situation. Ved samtlige tv- og radiostationer og aviser... Man kunne mærke, at alle havde en mening om Liverpools beslutning, og at det kun var et spørgsmål om tid, før de ville ændre sig.«

Liverpools direktør Peter Moore udtalte mandag følgende om klubbens kovending.

»Vi mener, at vi kom frem til den forkerte konklusion i sidste uge, da vi annoncerede, at vi ville søge om støtte fra ordningen, og det er vi meget kede af,« siger Moore i en udtalelse på hjemmesiden.

Både fans og tidligere rynkede på næsen over, at en millionklub som Liverpool ville søge midler hos staten, mens andre ligeledes står i svære situationer som følge af coronavirus. Du kan se hele interviewet med Jan Mølby øverst i artiklen.