Han så nedturen på Anfield. Og efterfølgende satte Jan Mølby så ord på, hvad det er, Liverpool går igennem lige nu.

»Jeg sidder lige foran en radiostation, der kaldte det en historisk krise.«

Sådan lød det fra TV3-eksperten lørdag aften, da der blev stillet om til ham fra studiet, efter Liverpool hjemme tabte til Everton - for første gang siden 1999.

Dermed har Jürgen Klopps mandskab stadig til gode at score i åbent spil på hjemmebane i 2021, og Liverpool, som tabte opgøret med 0-2, har blot vundet to kampe, siden kalenderen skiftede årstal. Derfor er ordet 'krise' taget i brug.

Liverpool tabte lørdag aften til Everton. Foto: LAURENCE GRIFFITHS Vis mere Liverpool tabte lørdag aften til Everton. Foto: LAURENCE GRIFFITHS

»Det er selvfølgelig på grund af, at forventningerne til det her mandskab er så store, at hver gang de spiller, forventer man, de kan vinde kampene. Det er der, man snakker nu, det er en historisk krise,« forklarede Jan Mølby og fortsatte:

»Det man ikke rigtig kan finde er løsningerne.. om 14 dage, tre uger. Hvor lang tid kommer der til at gå, før Liverpool er tilbage på sporet? Det vigtigste lige nu er vel, man ikke får smadret alt for meget, så man ikke kan nå at genopbygge det til næste sæson,« lød det fra TV3-eksperten.

Liverpool indtager lige nu sjettepladsen i Premier League efter 25 kampe. De forsvarende mestre har hentet 40 point og er 16 point efter Manchester City - der har en kamp i baghånden - på førstepladsen.

Og spørgsmålet er, hvad de så skal gøre i Liverpool for at komme ud af krisen.

»Hvis jeg havde svaret, kunne jeg blive en meget, meget rig mand. Jeg tror også, det er det spørgsmål, Klopp stiller sig selv.,« sagde Martin Jørgensen i studiet og fortsatte:

»Udover han vil sige 'vi skal fortsætte og arbejde med det, vi har gjort de sidste tre år, for det har jo virket'...men spillerne er en lille smule rådvilde, når de er inde på banen. De møder noget modgang, de ikke har mødt i nogle sæsoner, hvor de bare har vundet, vundet og vundet. Nu skal de lige pludselig finde nogle løsninger, som de ikke har,« lød det fra TV3-eksperten.

Liverpool har 13 Premier League-kampe tilbage i denne sæson.