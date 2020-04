»Han var en ærlig fodboldspiller, der altid gav 100 procent.«

Sådan siger kommentator og tidligere Liverpool-spiller Jan Mølby om den nu afdøde Michael Robinson. Robinson døde i en alder af 61 år.

De var holdkammerater i Liverpool i en periode på cirka fire måneder i 1984, inden Michael Robinson rykkede videre.

»I den korte periode kom jeg til at kende Michael Robinson lige så godt, som jeg kendte nogle af de andre spillere i den periode. Efterfølgende har jeg også haft en del med ham at gøre,« fortæller Jan Mølby i et interview i Viasat Live Sport, som du kan se et klip fra i toppen af artiklen.

Very sad news this morning. Former Liverpool star Michael Robinson has died at the age of 61. RIP https://t.co/n6MmpLdGrw pic.twitter.com/vmRJ0IrE5m — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) April 28, 2020

»Det at spille i Liverpool for ham var en kæmpe stor oplevelse. Det var meget svært for ham at komme på holdet i Liverpool, fordi førstevalgsangriberne hed Kenny Dalglish og Ian Rush. Så han røg videre til Queens Park Rangers og efterfølgende til Spanien, hvor han selvfølgelig blev en kæmpe tv-stjerne,« siger Jan Mølby, der husker Michael Robinson som en glad fyr.

»En dejlig fyr, altid med et smil på læberne.«

Den tidligere angriber spillede flest kampe i Liverpool, hvor han var en del af den succesfulde 1983/1984-sæson. Her vandt drengene fra Anfield både det engelske mesterskab, den engelske pokalturnering og European Cup (som i dag kendes som Champions League).

Efter karrieren som fodboldspiller blev Robinson, der i sin sidste tid led af hudkræft, en del af medieverdenen og fik en succesfuld karriere i de spanske medier på blandt andet Movistar og La Ser.