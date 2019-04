Jan Bech Andersen er efter tirsdagens generalforsamling valgt som ny bestyrelsesformand i Brøndby IF.

Efter valg af samtlige opstillede til bestyrelsen, har bestyrelsen konstitueret sig, og det er nu med Jan Bech Andersen i spidsen.

»Jeg har siddet i bestyrelsen i de sidste mange år, og nu mener vi, at tiden er inde med den forestående emission, at jeg sætter mig tilbage for enden af bordet. Det, mener vi, er helt naturligt, når vi har en kæmpe opgave rent emissionsmæssigt de næste par måneder,« siger Jan Bech Andersen.

Jesper Møller, der dermed er afgående bestyrelsesformand, er blevet valgt som næstformand.

Det er blandt andet på grund af Brøndbys planer om at rejse et større millionbeløb, hvilket der blev givet grønt lys for på tirsdagens generalforsamling, at Jan Bech Andersen er blevet valgt som formand.

»Det er også derfor, jeg tager formandsstokken nu her, og det er helt naturligt, at jeg derfor sidder med rundt om det bord, hvor der skal skrives checks,« siger Brøndbys storaktionær, der ejer mere end halvdelen af aktierne i klubben.

Han påpeger, at det egentligt blot kan ses som en formalitet, at han nu skal være bestyrelsesformand i stedet for medlem.

»Jo, derfor har vi også sagt, at den tidligere formand, Jesper Møller, fortsætter som næstformand. Sådan har vi konstitueret os. Det er helt naturligt, at han fortsætter i nogle af de roller, han hidtil har haft. Så det er sådan set ‘business as usual’.«