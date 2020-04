Normalt ligner James Milners sociale medier alle andre fodboldspilleres. Lidt kedelige og lidt forudsigelige.

Det har dog ændret sig under den coronakarantæne, som de også oplever på de britiske øer i øjeblikket.

Det startede med at Liverpool-spilleren Alex Oxlade-Chamberlain lagde en corona-dans ud på sine sociale medier. Det fik James Milner til at reagere.

James Milner har et ry for at være en pligtopfyldende mand, og det laver han da også selv lidt sjov med. Først med en kæk bemærkning til Chamberlain hvorefter han rationerede te hjemme i privaten. Græsset blev også klippet med en lineal, og blyanterne blev spidset milimeterpræcist til børnenes hjemmeskole.

Milners seneste skud på stammen overgår dog de andre.

Her er der decideret karantæne-kuller.

Han stiller sin karantæne-startopstilling op, og der er et par velkendte ansigter i blandt. Der er blandt andet blevet gjort plads til holdkammeraten Gini Wijnaldum, der kommer til syne, når man gnider på lampen. Manchester City-spilleren David Silva kom også på holdet via en sølv-mønt. Thierry Henry klarede også kravet som støvsuger på angriber-positionen.

Flere prominente navne har givet deres kommentarer til opslaget på Instagram. Heriblandt Frank Lampard, der blot har grineemojis til overs for, at han som lampe er blevet placeret på bænken.

Premier League er indtil videre lukket ned indtil 30. april. Her fører Liverpool komfortabelt med hele 25 point ned til Manchester City. Se James Milners seneste video i toppen af artiklen