Den havde gæsterne på den lokale pub ikke lige set komme.

De øldrikkende og fodboldhungrende Birmingham-fans samledes lørdag på den lokale stampub for at se favoritholdet spille udekamp mod Leeds i den næstbedste engelske række, da en høj, bredskuldret og velklædt mand pludselig entrerede lokalet.

Selveste NFL-ikonet Tom Brady var nemlig næste gæst på den lille beverding i Birmingham. Og så kan det godt være, at fodboldfansene fandt mobiltelefonen og slagsangene frem.

Men der er en mening med galskaben.

Tom Brady out in a local Birmingham pub ahead of the game against Leeds today! pic.twitter.com/9UKrquZI74 — Football Away Days (@FBAwayDays) August 12, 2023

For den syvdobbelte Super Bowl-vinder annoncerede for halvanden uge siden, at han har købt sig ind som medejer af Championship-klubben.

Helt konkret har Tom Brady købt sig ind den amerikanske investeringsfond Knighthead Capital Management, der ejer Birmingham.

»Birmingham er en ikonisk klub med så meget historie og passion. Det er en ære for mig at blive en del af klubben,« har Tom Brady udtalt til klubbens hjemmeside.

Og med sit pub-besøg har han nok taget et skridt længere ind i fodboldhjerterne hos Brimingham-fansene.