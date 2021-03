Viborg FF opruster på trænerfronten og hyrer Jakob Poulsen som ny assistenttræner. Det oplyser Viborg mandag på sin hjemmeside.

Den tidligere landsholdsspiller, som har stoppet karrieren, er blevet ansat som assistent i Viborg, der fører den næstbedste danske fodboldrække.

Viborgs-sportschef Jesper Fredberg har længe haft et ønske om at tilknytte en ekstra assistent, og valget er faldet på Jakob Poulsen.

- Han kommer med stor erfaring som spiller i både Superligaen, udlandet og på landsholdet, og med den vinkel som tidligere spiller på højeste niveau komplementerer han vores trænerteam rigtig godt.

- Som spiller var han en leder og en specialist inden for sit felt, og det tror vi også på, at han kan tage med videre hos os, hvor han får ansvaret for den individuelle træning, siger Jesper Fredberg til klubbens hjemmeside.

Viborg har ført samtaler med 37-årige Jakob Poulsen siden oktober.

- Vi tror selvfølgelig meget på, at det bliver et godt match. Vi er ikke en klub, der er konkurrencedygtig på lønninger, men vil gerne konkurrere på træningsmiljø og udviklingsmuligheder.

- Det er vi glade for, at Jakob også kan se muligheder i, og samtidig ser vi, at Jakobs kompetencer kan hjælpe os, siger sportschefen.

Jakob Poulsen afsluttede sin aktive karriere i sommeren 2020 efter et ophold hos australske Melbourne Victory. Tidligere har han også spillet for Heerenveen, Monaco, Esbjerg, AGF og FC Midtjylland.

- Viborg er en stor klub med en lang historie i dansk fodbold, og jeg har især de seneste par år set en rigtig spændende og positiv udvikling i klubben, som jeg gerne vil være en del af, og som jeg tror på, at jeg kan bidrage yderligere til.

- Som spiller har jeg været i flere andre klubber, men nu skal jeg skrive et nyt kapitel som træner, og her ser jeg Viborg som en rigtig god mulighed, lyder det fra Jakob Poulsen.

Han nåede at spille 35 landskampe for Danmark.

/ritzau/