Jakob Kjeldbjerg bor lækkert i det sydfranske, men spørger man den populære Robinson-vært, hvor han helst vil være lige nu, ville han vælge Danmark.

Under corona-pandemien er det nemlig knap så fedt at være i Nice.

Det fortæller han i Viaplay Sport Live, som du kan se et klip fra i toppen af denne artikel.

»Hvis vi holder os til hjemmekarantænen, ville jeg straks hellere have, at vi boede i Danmark og kunne være i Danmark, for der kan man trods alt gå ud en tur og holde den der distance, som vi forhåbentlig alle sammen - bortset fra nogle få idioter - har fundet ud af, at vi skal holde,« siger Jakob Kjeldbjerg og tilføjer:

»Det kan jeg ikke her, for du har jo ret. Nice er jo et paradis på jorden, så man kan jo bare gå ud og holde afstanden, men nej, det kan jeg ikke, for så kommer der bare en drone flyvende, som finder ud af, at vi er der, og så får vi bare en bøde på 1000 kroner, fordi vi ser uskyldige ud, og hvis vi bliver fanget igen, så er det i fængsel.«

Derfor har han også en besked til danskerne:

»Så der er ingen kære mor hernede. I har det bedre i Danmark, fat det!,« lyder det med et smil.

Den tidligere fodboldspiller har i en årrække boet i Frankrig med sin familie.