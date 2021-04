At Englands premierminister, Boris Johnson, er så hurtigt ude med fordømmelse, sender et klart signal.

»Jeg tror sgu, at man selv fra politisk side er bange for, at det kan få fuldstændig uoverskuelige konsekvenser,« vurderer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Der har lydt ramaskrig ned gennem Europa, at 12 europæiske topklubber har bekræftet, at de er klar med planer om at skabe en ny liga, Super League. Ikke mindst i England har nyheden chokeret, da halvdelen af de foreløbige frontløbere er engelske: Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United og Tottenham.

Boris Johnson har mandag som hidtil eneste politiske leder i Europa været ude med en hård kritik:

»Vi vil se på alt, hvad vi kan gøre med fodboldmyndighederne, for at sikre, at dette ikke kommer videre på den måde, som det i øjeblikket foreslås,« har han udtalt på et pressemøde.

Jakob Illeborg mener, at det siger en del om, hvor meget fodbolden betyder i England, der populært kaldes 'fodboldens moderland'.

»Det er nok den største udfordring mod status quo, der nogensinde har været i britisk sport. Engelsk fodbolds dominans og betydning har gjort, at man fra britisk politisk side simpelthen har følt, at initiativet må komme herfra til en politisk reaktion: 'Vi må simpelthen gå ind og sige, at det her går ikke',« siger Jakob Illeborg:

»Engelsk fodbold har også i den grad været med til at brande Storbritannien, og på den måde frygter man muligvis også, at dét brand kan få store skader.«

Jakob Illeborg, der i mange har boet i London, påpeger også, at Super League-planerne i England har medfødt utallige tilkendegivelser af, at fodbold nu endegyldigt er færdig som arbejderklassens sport i England.

»Man skal huske på, at mange klubber oprindelig er arbejderklubber. En klub som Liverpool har mantraet 'You'll never walk alone', men jeg kan godt forstå, hvis deres tilskuere nu tænker, at det er præcis, hvad klubben gør nu. Det kan samtidig betyde et sammenbrud for hele måden, professionel fodbold drives på i England. Selv i de lavere rækker er der store, hæderkronede klubber, men mange har meget stor gæld, og forsvinder de største klubber, forsvinder mange penge også fra sporten, og det kan få korthuset til at falde sammen ned gennem rækkerne.«

Senere mandag vil Boris Johnson komme med yderligere information om, hvordan man vil håndtere de seks klubber i forhold til sanktioner og lignende. Det ser Jakob Illeborg frem mod.

»Det bliver spændende at se, hvad de har i ærmet. Lige nu er klubberne foran på point, fordi planerne er kommet frem som et lyn fra en klar himmel, men det kan også hurtigt ændre sig,« siger Jakob Illeborg:

»Vi står med en fuldstændig uigennemskuelig situation, hvor der eksempelvis allerede i den kommende weekend er pokalfinale mellem to af de hold, der er med i planerne, Tottenham og Manchester City. Kan den blive aflyst. Og bliver Premier League slet ikke spillet færdig?

Jakob Illeborg er – som mange andre iagttagere – overbevist om, at det hele handler om magt og penge. Og at planerne er et direkte opgør med den magt, der i dag ligger hos fodboldforbund som FIFA og UEFA.

Og så undrer han sig over timingen.

»Det kommer på et vildt tidspunkt lige inden EM og midt i pandemien. Det er et vildt tidspunkt. En de store klubber kan være blevet så gældsplaget på grund af netop pandemien og på grund af det vanvittige pris- og lønræs for spillere i de senere år, at de nu ikke ser anden mulighed end at finde en ny struktur for at kunne tjene endnu flere penge,« siger Jakob Illeborg:

»Men der må være en dybere plan med det her. Det her må være en forhandlingsplan. De kan ikke have regnet med, at folk bare ville sige: 'Helt fint, så gør vi sådan'. Jeg tror, at dette skal ses som første slag i en meget voldsom slåskamp om pengene og magten.«

De øvrige seks klubber i Super League-planerne er Juventus, Real Madrid, Inter, FC Barcelona, AC Milan og Atlético Madrid.