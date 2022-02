Skal Champions League-finalen flyttes fra den russiske by Sankt Petersborg?

Svaret er ja, hvis man spørger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

'Enig med Laudrup. Jeg kan ikke se, at man spiller Champions League finale i et land, der fører krig mod sin nabo og bryder de internationale spilleregler. Regeringen bør tage sagen op i de relevante fora,' skriver han i et opslag på Twitter.

Politikeren henviser til en diskussion i TV3-studiet tirsdag aften. Her blev det diskuteret, om Champions League-finalen skal spilles på Gazprom Arena i Skt. Petersborg i Rusland, som det ellers er planlagt. Og her var både Michael Laudrup og Preben Elkjær enige om, at finalen nok bør flyttes.

»Normalt synes jeg jo, at man skal adskille sport og politik, men det her er så stort at medmindre, der sker store forandringer, som vi håber på er til det bedre, så kan man ikke spille finalen der,« sagde Michael Laudrup i den forbindelse.

Diskussionen og reaktionerne kommer i kølvandet på, at Rusland har anerkendt de to udbryderrepublikker i det østlige Ukraine, Lugansk og Donetsk, som uafhængige.

Danmark og resten af vesten fordømmer Ruslands handlinger og varsler sanktioner mod landet, der altså lige nu står til at være værter for den største europæiske turnering for klubhold. I Storbritannien har premierminister Boris Johnson også ytret, at han ikke vil have, den store finale bliver spillet i Rusland.

Hvor finalen i givet fald bliver rykket hen vides ikke. På rygtebasis er Wembley og England favoritter til at overtage værtskabet, men det mener Michael Laudrup ikke er det rigtige valg. Det begrundede han med den ballade der var til sommerens EM-finale i fodbold, hvor 49 fans blev anholdt og 19 betjente blev såret.