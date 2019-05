FC Barcelona 'har været der'. Og senest har Paris Saint-Germain også vist stor interesse.

Men det er altså Real Madrid, der løber med angrebsstortalentet Luka Jovic.

Den 21-årige serber, som har imponeret stort i denne sæson i Eintracht Frankfurt, bliver hentet til den spanske hovedstad for 450 millioner kroner på en seks-årig kontrakt.

Det skriver den store Madrid-sportsavis AS i dag. Købet er ikke blevet officielt annonceret endnu.

Det er Real Madrids plan, at Jovic, som har scoret 35 mål i alle turneringer i denne sæson, skal supplere Karim Benzema i den spillemæssigt kriseramte storklubs angreb.

Jovic viste senest i torsdags sin store styrke som afslutter, da han scorede for Eintracht Frankfurt i Europa League.semifinalen mod Chelsea med et flot hovedstød. Se målet øverst.

Med købet af Jovic har Real Madrid realiseret første del af den angivelige femtrins-raket, de vil fyre af på transfermarkedet denne sommer.

I går skrev selvsamme AS, at Real Madrid-klubpræsidenten Florentino Perez sammen med træner Zinedine Zidane har identificeret fem forstærkninger, som klubben vil bruge over en halv miliard euro på at hente til den spanske hovedstad.

Foruden Jovic skulle det være Chelsea-10'eren Eden Hazard, Manchester Uniteds VM-guldvinder Paul Pogba, Olympique Lyons midtbanetalent Tanguy Ndombélé og, nå ja, Christian Eriksen såmænd.

Lykkedes 'operation shopamok på transfermarkedet', så vil det ifølge spanske og britiske medier koste Kongeklubben i omegnen af fire milliarder kroner at hente de profiler til den spanske hovedstad.

For at finansiere denne store udgift er Florentino Perez' plan at sælge Mateo Kovacic, Gareth Bale og James Rodriguez.

Derudover ventes det, at Real Madrid snart annoncerer en ny lukrativ sponsoraftale med Adidas, ligesom der skal lånes milliarder i de velvillige banker i den spanske hovedstad.