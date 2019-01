Tottenham står uden holdets to bedste angribere i den kommende tid, hvor de både er med i topstriden i Premier LEague, Champions League og ligacuppen.

Spørgsmålet er, om Edin Dzeko er manden, som skal afløse Harry Kane i Tottenham?

Tottenham kigger man sig i disse dage om efter en angriber grundet Harry Kanes skade og Heung-Min Sons deltagelse ved Asian Cup. Nu bringes stjerneangriberen Edin Dzeko fra AS Roma så på banen af den store italienske avis La Republicca.

Bosnieren er en gammel kending af Premier League, som tidligere har banket mange kasser ind for Manchester City, hvor det blev til 72 styks i 189 kampe.

Han scorede blandt andet i den utrolige 3-2 kamp mod QPR i 2012, som sikrede City mesterskabet for snuden af Manchester United.

Hos AS Roma er det blevet til syv mål i denne sæson, og hans kontrakt udløber i sommeren 2020. I alt har han scoret 80 mål fo romerne, siden 2015. Derfor spekuleres der i, at romerne er villige til at sælge for at få penge i kassen for den 32-årige angriber.

Også West Ham menes at være interesserede i bosnieren, da de ser ud til at miste Marco Arnautovic, der skulle være på vej til kinesisk fodbold.

