Fra Superliga-mellemvare til superagent-samarbejde med potentielt mega-klubskifte i udsigt.

Philip Zinckernagels fodboldkarriere er i 2020 eksploderet med et snarligt forventet mesterskab med norske Bodø/Glimt samt vilde scoringer og assists som offensiv midtbanespiller.

Til vinter løber den 25-årige danskers kontrakt ud med det suveræne norske førerhold, og nu skal der smedes, mens jernet er varmt – og det skorter ikke på interesse.

Derfor har den tidligere Sønderjyske- og FC Helsingør-spiller allieret sig med en af de helt store kanoner på det europæiske transfemarked, Pini Zahavi, som skal hjælpe ham med at finde den rette klub i den rette liga.

»Han kan åbne dørene til nogle større klubber og større ligaer,« fortæller Zinckernagel til B.T.s podcast 'Transfervinduet' om det opsigtsvækkende samarbejde:

»Vi håber, at vi kan finde så godt et step som muligt med et klubskifte her i det næste transfervindue forhåbentligt, men også at der kan være flere klubskifter på den lange bane. Vi lægger en langsigtet plan.«

Den 77-årige israelske agent er en sand veteran på første klasse på det europæiske fodboldagentmarked med superstjerner som Neymar, Robert Lewandowski og Carlos Tevez i sin stald.

Han var blandt andet med til at gennemføre verdens største klubskifte, da Neymar blev købt for halvanden milliard kroner af Paris Saint-Germain i FC Barcelona.

Senest har Zahavi kastet sig over flere danske fodboldstjerner. Han var manden, som i foråret hjalp Pierre-Emile Højbjerg med at skifte til Tottenham, og han har lavet en aftale med FC Københavns Viktor Fischer, hvilket blev afsløret i 'Transfervinduet'-podcasten for nogle måneder siden.

Zinckernagel fortæller, at samarbejdet er kommet i stand gennem hans danske agent, Mikkel Nissen, som også er agent for Caroline Wozniacki, og som tidligere har samarbejdet med Zahavi.

»Jeg har gjort det godt i år, så det har gjort det nemmere at få et samarbejde med så stor en agent i stand. Det har været undervejs siden maj. Forbindelsen er sat i stand gennem min danske agent, Mikkel Nissen,« siger Zinckernagel, som kun har positivt at sige om samarbejdet.

»Han er en legendarisk agent. Vi har en god dialog. Han er en magtfuld mand, som man har respekt for, en sød og karismatisk fyr. Han virker dygtig.«

Selv om Philip Zinckernagels flotte spil i Norge har sendt ham op i en anden liga, hvor store klubber og stjerneagenter flokkes om ham, har han ikke for alvor snuset til stjernelivet med agentmøder på toprestauranter og luksushoteller. Endnu.

»Det har ikke været så luksuriøst med fine hoteller og møder på gode restauranter. På grund af corona. Det har foregået over Skype og så videre. Det har været lidt kompliceret. Men det er ikke det vigtigste,« siger han om kontakten med Zahavi og hans team.

Zinckernagel håber, at Zahavi kan hjælpe ham på vej mod større fodboldadresser. Ifølge 'Transfervinduet'-podcastens oplysninger er den portugisiske storklub Sporting Club varme bejlere til den danske komet.

Selv fortæller han om et stort tyrkisk skifte, som ikke blev til noget i august.

»Der har været en masse interesse. Basaksehir prøvede at købe mig i august, men prisen var lidt for høj, og jeg havde ikke den bedste mavefornemmelse, selv om det er en god klub, og de skulle spille Champions League. Zahavi rådede mig til, at det var bedre at vente på, at der ville komme noget bedre på en større hylde,« siger Zinckernagel, og uddyber:

»Når det norske mesterskab er i hus, skal jeg til at tage en beslutning. Jeg har det godt i Glimt, vi spiller god fodbold med et godt udviklingspotentiale for mig. Så det kan være, jeg forlænger, men jeg skal se på de muligheder, der dukker op, når sæsonen er forbi.«