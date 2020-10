»Det er med et blødende hjerte, at jeg har truffet beslutningen om at trække mig som cheftræner i AaB, hvor jeg nydt rollen og samarbejdet med spillere, ledere og trænerkollegaer.«

Sådan lyder det fra Jacob Friis i en pressemeddelelse.

Torsdag morgen er det netop blevet meldt ud, at han stopper som cheftræner i den nordjyske klub af personlige årsager.

For et år siden fik hans datter konstateret leukæmi, hvilket flere gange har betydet, at Jacob Friis har været fraværende i klubben for at være sammen med sin familie. Derfor har det da heller ikke været en nem beslutning at sige stop, understreger den nu tidligere cheftræner flere gange.

»Jeg elsker min familie, og jeg elsker AaB, som har været en del af mig, siden jeg var fire år, og jeg er stolt af at have været cheftræner i AaB,« lyder det fra Jacob Friis.

Samtidig understreger han også, at hans exit ikke betyder, at det går ned ad bakke med datteren, men at der generelt er tale om et hårdt forløb. Et forløb, der kræver, at han er hos sin familie.

»Jeg vil gerne understrege, at der ikke er sket en forværring, men min familie og jeg er stadig i et forløb, hvor Luna kæmper en brav kamp for at komme sig helt efter sit transplantationsforløb. Hun har brug for mig, og jeg har brug for hende. Vi i familien har brug for hinanden, og vi skal igennem dette intakt. Cheftrænerjobbet er krævende og suger det meste af ens opmærksomhed, den opmærksomhed skal Luna og min familie have,« siger han.

