AaB's cheftræner var søndag tilbage på arbejde, efter at hans datter fik konstateret leukæmi i sidste uge.

Søndag eftermiddag var Jacob Friis tilbage på sidelinjen i 3F Superligaen, da AaB tabte til FC Midtjylland.

AaB-cheftræneren stod over i klubbens seneste kamp mod SønderjyskE, da hans treårige datter havde fået konstateret leukæmi få dage forinden.

- På trods af resultatet var det rigtig dejligt at være tilbage blandt mine venner og på et sted, jeg holder af.

- Det var dejligt at få tankerne væk fra kemo, sondemad, og hvad der ellers hører med til den tur, som vi skal igennem, siger Jacob Friis.

Cheftræneren valgte at deltage i kampen efter drøftelse med sin familie.

- Der er altid en af os, der er ved vores datter, og det bliver vi ved med. Men indimellem skal vi have noget luft, og min ilt er AaB.

- Når jeg skal være der, er jeg der både for Luna (datteren, red.) og hele familien, siger han.

Spillertruppen fik ikke noget at vide om Friis retur, før han stod i omklædningsrummet søndag eftermiddag.

- Jeg ville ikke tage fokus. Det vigtigste var at banke Midtjylland. Men det lykkedes jo desværre ikke, lyder det fra træneren.

Men overraskelsen blev godt modtaget af AaB-spillerne umiddelbart inden kampstart.

- Det var kun en positiv følelse. Det var fantastisk at se ham igen og give ham en krammer. Det fyldte os med mere energi, siger målmand Jacob Rinne.

FC Midtjyllands fans havde til kampen medbragt et banner, der viste støtte til Jacob Friis og hans familie. Det værdsatte træneren.

- Det er fantastisk, at sådanne øjeblikke kan tilsidesætte fodbold, og man kan stå sammen om noget, der desværre rammer sindssygt mange familier, siger Friis.

Jacob Friis fortæller desuden, at han vil være at finde på træningsbanen i et omfang, som situationen tillader.

