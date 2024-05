Et flot forår og en skade til Mohamed Daramy har banet vej for Jacob Bruun Larsens plads i EM-truppen.

Nogen kæmpe overraskelse var det ikke, men udtagelsen af Jacob Bruun Larsen er formentlig den mest uventede i fodboldlandstræner Kasper Hjulmands 26 mand store EM-trup.

Man skal helt tilbage til marts 2022 for at finde kantspillerens seneste landskamp, og siden dengang har han kun været udtaget til en enkelt samling uden at få spilletid.

Med et stærkt forår for Premier League-klubben Burnley topper han på det helt rigtige tidspunkt, for han skal udfylde det kreative tomrum i EM-truppen, som skadede Mohamed Daramy har efterladt på venstrekanten.

Sådan lyder det fra landstræner Kasper Hjulmand.

- Han er valgt, fordi han er kantspiller. Han er i stand til at stå ude på linjen og udfordre en mod en, fordi han har farten og kan udfordre, når han står helt ude i siderne. Han spiller mere naturligt til venstre end eksempelvis Gustav Isaksen, der ikke har spillet så meget siden den seneste landsholdssamling.

- Når Jacob Bruun Larsen nu kommer i den her forfatning, så skal han med. Han kan nogle af de ting, som Mohamed Daramy, der har været med de seneste gange, kan. Han kan skabe noget fra en bred position, og der adskiller Bruun Larsen sig eksempelvis fra Nicolai Vallys, der spiller mere inde i banen, siger Kasper Hjulmand.

Mohamed Daramy har været skadet, siden han stødte sit knæ mod stolpen i testkampen mod Færøerne 26. marts. I den kamp viste den lynhurtige dribler sig ellers rigtig godt frem inden kollisionen med målrammen.

En anden kreativ spiller, Jesper Lindstrøm, har formentlig vidst i flere måneder, at han næppe ville komme til EM. I sine seneste optrædener på landsholdet i efteråret efterlod han et sløjt indtryk, og siden har han kun spillet sporadisk for Napoli. Det er blevet til beskedne 85 minutter siden udgangen af marts.

Spoler Kasper Hjulmand tiden tilbage, havde han heller ikke regnet med, at Jacob Bruun Larsen ville komme i spil.

- For et år siden havde jeg nok ikke set, at Jacob Bruun Larsen skulle til EM. Jeg har hele tiden syntes, at han har et fantastisk stort potentiale, og jeg har været lidt frustreret over, at han ikke er blevet forløst ud fra det talent, man i en tidlig alder kunne se, siger Hjulmand.

Den nu 25-årige kantspiller var teenager, da han bragede ind på Dortmunds førstehold og gav lovning om en stor fremtid.

Udviklingen stagnerede, og efter mindre vellykkede ophold i Stuttgart, Hoffenheim og Anderlecht blev han sidste sommer udlejet til Burnley, hvor Vincent Kompany fik sat skik på ham. Syv mål i 36 kampe på tværs af alle turneringer, er det blevet til for det tidligere Lyngby-talent.

- Jacob Bruun Larsen kom frem i Dortmund i en tidlig alder og viste høj klasse, men siden har han haft et noget bumpet forløb. Nu har han haft en god sæson for Burnley, og han har taget de sidste skridt i løbet af foråret.

- Hans fart og udfordringer i dybden har gjort, at vi vurderer, at han er en spiller, vi gerne vil have med. Det er lidt de samme ting, som Andreas Skov Olsen giver os i højresiden, siger Kasper Hjulmand.

Jacob Bruun Larsen har spillet seks landskampe og scoret et enkelt mål siden debuten i 2019.

/ritzau/