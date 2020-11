Premier League-stjernen Jack Grealish har erkendt sig skyldig i to tilfælde af hensynsløs kørsel.

Det skriver flere medier, herunder Sky Sports.

Aston Villa-kaptajnen var ikke selv i retten i Birmingham, da det skulle afgøres, men havde i stedet sendt sin advokat. Og han udtalte sig altså på vegne af den nyudklækkede landsholdsspiller.

Grealish var blandt andet sigtet for hensynsløs kørsel 29. marts i år i en sag, der skabte overskrifter i medierne verden over.

Jack Grealish har dummet sig. Foto: IAN WALTON Vis mere Jack Grealish har dummet sig. Foto: IAN WALTON

Her valgte angriberen at bryde den nyindtrufne nedlukning i England for at køre hjem til en ven, men det slap han langtfra godt fra, da han ramte ind i to parkerede biler i sin store Range Rover i Dickens Heath-området uden for Birmingham.

Det andet tilfælde af hensynsløs kørsel er fra 18. oktober på M42 motorvejen, A446 og ved Bodymoor Heath Road, Aston Villas træningsanlæg.

Grealish nægtede sig dog skyldig i to andre tilfælde, som blandt andet handlede om, at han ikke indberettede uheldet.

Tilfældene kan dog ende med at blive mere problematiske end som så for Grealish, som allerede fik trukket en del point fra sit kørekort i 2018. Derfor risikerer han at få frataget sit kørekort, da han risikerer at miste 12 point inden for tre år - det man kalder for Totting-up scheme.

Grealish modtager sin dom i den kommende måned.