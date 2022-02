Kaos brød ud i en kamp i den bedste guatemalanske fodboldrække, da dommeren måtte stoppe på grund af en lang slange havde bevæget sig ind på banen.

Det skete i det 82. minut af en kamp mellem Nueva Concepcion og Municipal, ved stillingen 1-0 til Nueva Concepcion.

Spillere fra begge hold forsøgte i første omgang at nærme sig slangen, før den pludselig bevægede sig over mod dem og det fik spillerne til at løbe væk fra situationen i al hast.

»Det, der er på banen, er en slange. Guatemalansk fodbold har det hele,« sagde tv-kommentatoren, da handlingen udfoldede sig for dem på direkte tv. Du kan se den bizarre situation i videoen herunder.

I det første forsøg på at fjerne slangen fra banen, kommer en vagt ind på grønsværen med et langt rør, som han prøver at bruge til at slå efter slangen med.

Slangen viste sig dog for sprælsk for vagten og flere politibetjente kommer derfor ham til undsætning.

En politibetjent forsøger herefter at kappe hovedet af slangen ved at presse et skjold ned på slangens hoved, men det lykkedes ikke. Til sidst fik to personer fat i slangen, og fik båret den ud af banen.

Efter slangens noget overraskende optræden i kampen, startede opgøret igen for at få spillet de sidste minutter af kampen. Nueva Concepcion holdt fast i deres 1-0-føring og tog dermed klubbens første sejr i denne sæson.