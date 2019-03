Et år, én sæson.

Mere bliver det ikke til for Robin Olsen i den italienske klub AS Roma.

Ifølge det store medie La Gazzetta dello Sport vil klubben til sommer forsøge at sælge den svenske målmand, der i sommer forlod FC København og drog mod syd efter VM-slutrunden.

I hovedstadsklubben er ledelsen angiveligt ikke overbevist om Robin Olsens kvaliteter efter en sæson, der faktisk også har budt på flere store drop.

Robin Olsen kan se ud til at få en kort karriere i AS Roma. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Robin Olsen kan se ud til at få en kort karriere i AS Roma. Foto: GABRIEL BOUYS

For den opmærksomme læser er det måske ikke en helt så overraskende udvikling i den italienske klub.

Det er ikke mere end to uger siden, at B.T. kunne viderefortælle, hvordan AS Romas spritnye træner, Claudi Ranieri, ikke kunne huske den svenske målmands navn på et pressemøde - og heller ikke love ham en plads på holdet.

Klubben er lige nu i gang med et større oprydningsarbejde, hvor både træner Eusebio Di Francesco og sportsdirektør Monchi inden for kort tid forlod klubben.

La Gazzetta dello Sport skriver, at AS Roma vil forsøge at sælge Robin Olsen til en pengestærk engelsk klub, så man kan hente noget af købssummen på op mod 90 millioner kroner hjem igen.

Det har man også gode erfaringer med, for samme vej røg svenskerens forgænger i klubben, Alisson Becker, i sommer.

Afløseren for Robin Olsen skulle allerede være i sigtekornet.

Cagliaris Alessio Cragno står på ønskelisten hos klubledelsen i hovedstadssklubben.

Robin Olsen er i øjeblikket langt væk fra sin klub, da han er bundet af opgaver med det svenske landshold.