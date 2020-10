Der er alligevel kun en og ikke tre coronasmittede italienske landsholdsspillere før kampen mod Danmark.

Italiens fodboldkvinder er alligevel ikke så hårdt ramt af coronavirus som først antaget før tirsdagens nøglekamp i EM-kvalifikationen mod Danmark.

Efter et smittetilfælde på det italienske landshold i fredags blev hele truppen og staben testet igen, og mandagens testresultater viste, at yderligere to spillere i første omgang var testet positive for coronavirus.

Men de to italienere slipper med skrækken, for nu har det vist sig, at de to test var "falsk positive". Derfor kan begge spillere alligevel være med tirsdag aften mod Danmark i Empoli.

Det oplyser Det Italienske Fodboldforbund på sin hjemmeside.

Den eneste konsekvens ved de første omgang positive test var, at Italiens pressemøde mandag eftermiddag blev aflyst.

Inden tirsdagens kamp har både Danmark og Italiens maksimumpoint i kvalifikationsgruppe B efter henholdsvis otte og syv spillede kampe.

Vinder Danmark tirsdag aften, er holdet kvalificeret til EM, da Danmark i så fald som minimum vil være sikker på at være blandt de tre bedste toere på tværs af de ni EM-kvalifikationsgrupper.

Danmark og Italien mødes også 1. december i Viborg.

/ritzau/