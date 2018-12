Ifølge Milans præsident Scaroni overvejer klubben sammen med ærkerivalerne fra Inter bygge et nyt stort stadion i den italienske by Milano

Under normale omstændigheder er AC Milan og Inter Milan ærkerivaler på grønsværen, men nu har de to hold ifølge AC Milans præsident Paolo Scaroni planer om at gå sammen om at opføre et nyt stadion.

Der har ellers været tale om at renovere San Siro eller Giuseppe Meazza, som det kaldes af Inters tilhængere, men præsidenten ser hellere, at der opføres et nyt stadion i storbyen.

»Jeg repræsenterer ejerne, som har investeret en masse penge og håndterer vigtige elementer som det nye Milan-stadion. Vi overvejer at bygge et nyt stadion sammen med Inter,« siger Scaroni via Football Italia.

Præsidenten blev også bedt om at forholde sig til AC Milans præstationer under træner Gennaro Gattuso.

»Det går ikke forfærdeligt godt for os, men vi er nummer fire, og det er den vigtige ting. Vi har brug for, at Milan kommer tilbage i Champions League. Det er vigtigt at blive på fjerdepladsen.«

AC Milan indtager fjerdepladsen i den italienske Serie A med 27 point efter 16 kampe. Dermed har holdet fem point op til ærkerivalerne fra Inter på tredjepladsen.