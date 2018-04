Fabio Capello går på trænerpension og vil koncentrere sig om at være ekspert på tv.

København. Fabio Capello har ikke noget ønske om at blive trænerløse Italiens næste fodboldlandstræner.

I stedet siger Capello i et italiensk radioprogram, at han med fyringen i kinesiske Jiangsu Suning i marts har haft sit sidste trænerjob.

- Landstræner? Nej, jeg har allerede haft mine oplevelser med England og Rusland.

- Jobbet i Jiangsu Suning var mit sidste som træner. Jeg undgik nedrykning, og det er jeg meget glad for.

- Nu nyder jeg at være ekspert på tv. Det job vinder man altid i, siger Fabio Capello til Radio Anch'io ifølge Football Italia.

Den 71-årige italiener spillede som aktiv for Spal, AS Roma, Juventus og AC Milan samt det italienske landshold.

I 1991 blev han for første gang permanent cheftræner i en professionel klub, da han blev ansat i Milan, som han trænede i fem år.

Foruden to trænerophold i Milan og landstrænertjanserne i England og Rusland trænede han også Roma og Juventus i Italien samt Real Madrid i to omgange. Til sidst nåede han ni måneder i spidsen for Jiangsu Suning.

Han nåede at sikre sine klubber en lang række titler.

Han vandt mesterskabet som spiller med Milan og Juventus. Som træner vandt han Serie A med Milan og Roma, mens han vandt to mesterskaber med Juventus, som siden blev erklæret ugyldige som følge af Calciopoli-skandalen.

Desuden vandt Capello Champions League i 1994 med Milan samt den spanske liga med Real Madrid i 1997 og 2007.

/ritzau/