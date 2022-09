Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter en af de største præstationer i europæisk fodbold nogensinde af et dansk hold, har resultatet 5-1 til FC Midtjylland og Lazio givet genlyd i det italienske.

Med overskriften »Katastrofe i Danmark« har den store italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport ikke mange rosende ord om Lazios præstation i Herning.

»Lazio kortsluttede i udekampen i Danmark. De havde intet at stille op mod Midtjylland. De danske et-tokombinationer var ødelæggende for dem i første halvleg,« skriver La Gazetta dello Sport om den midtjyske opvisning på heden.

Football Italia havde heller ikke ligefrem rosende ord om den italienske storklubs præstation torsdag aften.

FC Midtjylland-fansene var i ekstase efter den sensationelle storsejr på 5-1 mod Lazio. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere FC Midtjylland-fansene var i ekstase efter den sensationelle storsejr på 5-1 mod Lazio. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

»Lazio blev ydmyget 5-1 i Danmark af Midtjylland, hvilket tydeliggøre deres dystre udebanerekord i Europa League og tendensen til at have fuldstændige blackouts i nogle kampe,« skriver det italienske fodboldmedie, der også slog fast, at Lazio stoppede helt med at spille fodbold og gav op.

Corriere dello Sport beretter om en mareridtsaften i Danmark for Lazio-træner Maurizio Sarri og hans tropper.

»Det var en mareridtsaften for Lazio i Danmark. Sarris drenge blev endda besejret 5-1 af det ikke usårlige Midtjylland-hold, som havde tabt i deres første europæiske kamp mod Sturm Graz og kom med kun én succesoplevelse i de seneste ni kampe og en et trænerskifte,« skriver Corriere dello Sport.

De skriver også, at det var Lazios næststørste nederlag nogensinde i Europa – kun overgået af et 6-0-nederlag mod franske Lenz i UEFA Cuppen tilbage i 1977.

Efter to spillerunder har alle hold i FC Midtjyllands Europa League-grupper tre point.